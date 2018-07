Campi rom | Salvini | Corte Ue non bloccherà la legalità

Trenta minuti di nulla tra Raggi e Salvini sui Campi rom : Roma. Se ne parlava da settimane, Virginia Raggi avrebbe dovuto incontrare il ministro dell’Interno leghista Matteo Salvini. E non per un semplice appuntamento istituzionale, ma per una visita al camping River, durante lo sgombero del primo campo rom chiuso dall’amministrazione capitolina a 5 stelle

La “terza via” di Raggi per risolvere il problema dei Campi rom è un vicolo cieco : La “terza via” di Virginia Raggi per risolvere il problema dei campi Rom è un vicolo cieco. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo il quale sul tema nella Capitale “c’è un casino totale, troppa confusione e troppi soldi pubblici spesi male”, e lo fotografano i numeri e la realtà. A

Chiusura Campi rom - Salvini : "Il problema è la sacca di parassiti" : Si è concluso il tanto atteso incontro al Viminale tra Matteo Salvini e Virginia Raggi sul tema della Chiusura dei campi rom abusivi a Roma.E se da una parte il ministro dell'Interno si è detto soddisfatto del primo incontro con la sindaca della Capitale, dall'altra ha chiarito una volta per tutte la sua posizione in merito alla volontà di "ripristinare la legalità" partendo da quei "campi tollerati o abusivi". Virginia Raggi e Matteo Salvini, ...

Campi rom - bambina tre anni tenuta ostaggio a Milano. Il centrodestra : "Avanti con il censimento di Salvini" : La piccola rapita a Venezia per costringere la madre a compiere borseggi. Cinque nomadi indagati. Polemica da Lega e Fi

Pelonzi : idea Raggi Campi rom è fallito - anche Salvini non aiuta : Roma – “Il piano per il superamento dei campi nomadi della sindaca Raggi e’ stato un fallimento. La minaccia di interventi repressivi del ministro dell’interno Salvini rischiano di aggravare ulteriormente la situazione. Prima della repressione servono serie politiche e realistici progetti per la chiusura dei campi. Politiche e progetti ancora non esplicitati dalla giunta Raggi. Peraltro l’attenzione del ministro ...

Fassina : Campidoglio si costituisca parte civile in processo bimba rom : Roma – “‘Preghiamo affinche’ la piccola Cirasela non abbia conseguenze irreversibili’. E’ quanto ci ha detto stamattina il padre incontrato grazie all’Associazione ‘Noi Figli di uno stesso Padre’, quando siamo andati a portare la nostra solidarieta’ alla famiglia e un contributo.” “Nel ringraziare le Forze dell’ordine che hanno condotto velocemente e in modo proficuo ...

Rom - incontro Salvini-Raggi : “Avanti su Camping River”. Il ministro : “Razzismo? Sacche di resistenza parassitaria” : “È una Corte curiosa quella che ci mette anni per arrivare ad alcune sentenze e una manciata di minuti per rispondere ad altre sollecitazioni”, dice il ministro degli Interni Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi oggi al Viminale, commentando la sospensione, da parte della Corte europea, dello sgombero dell’insediamento del Camping ...

Emergenza Campi rom nella capitale - Raggi da Salvini che promette : 'Li chiudiamo tutti' : Vertice al Viminale tra il ministro dell'Interno e la sindaca di Roma. Appena ieri la Corte europea a bloccato uno sgombero. Salvini chiede la linea dura: 'Serve passare ai fatti' -

Campi rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

Sgombero vietato al Camping River di Roma/ Ultime notizie : i rom in Porsche fanno ricorso e vincono : Roma, caso camping River: Corte europea dei diritti dell'uomo sospende Sgombero che era previsto per oggi. Ultime notizie: “Trovare alloggi alternativi”. Salvini, "ci mancava il buonismo.."(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:01:00 GMT)

Roma : Incontro su semplificazione tra Campidoglio - parlamentari e architetti : Roma – Importante Incontro all’Acquario Romano, a piazza Manfredo Fanti 47, tra Flavio Mangione, presidente dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia, Luca Montuori, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Cinzia Esposito, dirigente del dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica di Roma Capitale e gli architetti iscritti all’Oar. L’obiettivo e’ fare il punto sulla collaborazione tra ...

Salvini riceverà Virginia Raggi : "Non vedo l'ora di sigillare i Campi rom e restituire quegli spazi ai cittadini" : Virginia Raggi oggi andrà al Viminale alle 12.30 per incontrare Matteo Salvini. Il ministro dell'interno ha parlato di questo confronto in un'intervista al quotidiano Il Tempo: "Oggi incontrò la Raggi e la convincerò a chiudere i campi Rom a Roma". E, sulla questione, ha sottolineato che vorrà "essere d'aiuto con i fatti non con le parole". Salvini ha poi aggiunto: "conosco bene i dossier della Capitale molti campi li ...

Il caso Campi rom/Uno spettro per l'Europa : la giustizia creativa : La decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha sospeso lo sgombero di un campo Rom disposto dal Comune di Roma, si inserisce in quel filone di cosiddetta giustizia creativa, che a sua ...