Campi rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

Roma : Incontro su semplificazione tra Campidoglio - parlamentari e architetti : Roma – Importante Incontro all’Acquario Romano, a piazza Manfredo Fanti 47, tra Flavio Mangione, presidente dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia, Luca Montuori, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Cinzia Esposito, dirigente del dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica di Roma Capitale e gli architetti iscritti all’Oar. L’obiettivo e’ fare il punto sulla collaborazione tra ...

Salvini riceverà Virginia Raggi : "Non vedo l'ora di sigillare i Campi rom e restituire quegli spazi ai cittadini" : Virginia Raggi oggi andrà al Viminale alle 12.30 per incontrare Matteo Salvini. Il ministro dell'interno ha parlato di questo confronto in un'intervista al quotidiano Il Tempo: "Oggi incontrò la Raggi e la convincerò a chiudere i campi Rom a Roma". E, sulla questione, ha sottolineato che vorrà "essere d'aiuto con i fatti non con le parole". Salvini ha poi aggiunto: "conosco bene i dossier della Capitale molti campi li ...

Il caso Campi rom/Uno spettro per l'Europa : la giustizia creativa : La decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha sospeso lo sgombero di un campo Rom disposto dal Comune di Roma, si inserisce in quel filone di cosiddetta giustizia creativa, che a sua ...

Sui Campi rom Raggi sta con Salvini : Questa volta l’Europa rischia di far arrabbiare Salvini per i rom. La Corte europea per i diritti dell’uomo, attraverso l’adozione di una misura di emergenza, ha ordinato al governo italiano di non procedere allo sgombero dell’insediamento di camping River, previsto a Roma due giorni dopo la firma da parte del sindaco Virginia Raggi di un’ordinanza in proposito. Lo riferisce l'Associazione 21 luglio, ...

Raggi : nostro obiettivo chiudere Campi rom - d’accordo con Salvini : Roma – “Condivido l’analisi di Salvini. I campi rom, come tutti romani sanno, sono un caos dal 2008, da quando sostanzialmente esistono in maniera ufficiale. Drenano dalle casse del Comune circa 25 milioni di euro l’anno e fanno vivere cittadini e persone in condizioni pessime, sia dentro al campo che per chi rimane fuori”. “Finalmente noi abbiamo messo le mani su questa situazione. Il nostro obiettivo ...

