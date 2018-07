Cambio al vertice Nuovo Comando all' 81° Centro Addestramento Equipaggi del 15° Stormo di

Cuba : presidente Miguel Diaz-Canel nomina nuovo governo - Cambio al vertice dell'Economia : L'Avana, 21 lug 18:34 - , Agenzia Nova, - Il nuovo presidente Cubano, Miguel Diaz-Canel, ha nominato il nuovo governo, mantenendo in carica la maggior parte dei ministri del suo predecessore... , Res,

Vertice Trump-May : «Area di libero sCambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Vertice Trump-May : «Area di libero sCambio tra Usa e Gran Bretagna»Il tyoon incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Vertice Trump-May : «Sì a un’area di libero sCambio tra Usa e Gran Bretagna» | : Il presidente americano arrivato giovedì in Inghilterra aveva attaccato la premier britannica e l’Europa in un’intervista al Sun, manifestando pubblicamente il suo sostegno per l’ex ministro degli Esteri Boris Johnson

Vertice Trump-May : «Sì a un’area di libero sCambio tra Usa e Gran Bretagna» Foto : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal

Vertice Trump-May : «Sì a un’area di libero sCambio tra Usa e Gran Bretagna» Foto : Washington sostiene la Brexit: «l’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi commerciali». May ringrazia la casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal

Neuromed - Cambio al vertice : il professor Giovanni de Gaetano è il nuovo presidente : ... creando sempre serenità"; poi ha rivolto l'augurio a de Gaetano, affinché "l'Istituto neurologico non sia un ospedale qualunque, bensì un tempio di scienza". A fargli da eco, l'eurodeputato Aldo ...

Vertice Ue sui migranti - Schlein : ‘Italia sconfitta - vince Orban’. Minniti : ‘Cambio del trattato di Dublino è un macigno’ : “Non è solo l’Italia ad aver perso ma l’intera Unione. La solidarietà volontaria non ha mai funzionato neanche in passato e consente a chi si è sempre sottratto ad ogni responsabilità sull’accoglienza di continuare a farlo. L’unico che ha ragione di esultare oggi è quindi Orban, insieme al blocco di Visegrad, anche perché dire esplicitamente che sulla riforma di Dublino serve un accordo all’unanimità, come si legge nelle conclusioni ...

La Cdp gira la maxi-cedola al Tesoro. Il Cambio al vertice sarà il 13 luglio : La Cassa Depositi & Prestiti stacca una maxi-cedola da 1,1 miliardi di euro , dai 986,9 milioni dello scorso anno, al Tesoro , primo socio della Cassa all'82,7%, e rinvia la partita delle nomine al 13 ...

Frosinone Cambio al vertice della Guardia di Finanza : la cerimonia - video/foto - : Laureato in Giurisprudenza e in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria, è insignito del titolo di alta qualificazione " Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze ", ha conseguito il ...

Ue : Cambio al vertice al Consiglio. È arrivato il turno dell'Austria : ... ma anche di elaborare una posizione europea condivisa sul fronte della tassazione dell'economia digitale, favorendo la cooperazione tra Stati sia all'interno dell'Ue sia ai tavoli internazionali di ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles «Radicale Cambio di approccio al tema» : Il premier spagnolo Sanchez: Italia anti-europea ed egoista, ma è stata lasciata sola. Lite tra Macron e Salvini. Il francese: «Non c’è emergenza migratoria». Il leghista: «Arrogante»

Migranti - al via il vertice Ue. Conte : 'Proponiamo Cambio di approccio radicale' - : Migranti, lo scontro Italia Francia divide la Ue 23 giugno 2018 Nessun commento Per Macron esiste 'una crisi politica' provocata da 'estremisti che giocano sulle paure. Leggi Tutto » Svimez: 'Il Sud ...

Guardia di Finanza - Cambio al vertice a Varese : il Generale di Brigata Marco Lainate nuovo comandante : Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche ed in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria , e insignito del titolo di alta qualificazione "Scuola di Polizia Tributaria" e "Istituto Alti ...