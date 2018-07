CAMBIA SESSO E CHIEDE NOZZE IN CHIESA | L' APPELLO ALL' ARCIVESCOVO FORTE

CAMBIA SESSO e diventa legalmente la seconda madre dei suoi figli - : Un 50enne di Trento è diventato Antonia da alcuni anni. E adesso, dopo una battagla legale, ha ottenuto la rettifica delle sue generalità anche sui certificati di nascita dei figli

CAMBIA SESSO e diventa legalmente la seconda madre dei suoi figli : Cambia sesso e diventa legalmente la seconda madre dei suoi figli Un 50enne di Trento è diventato Antonia da alcuni anni. E adesso, dopo una battagla legale, ha ottenuto la rettifica delle sue generalità anche sui certificati di nascita dei figli Parole chiave: ...

Sperlonga CAMBIA : "D'Arcangelo è l'assessore alle fake news" : Le affermazioni dell'assessore D'Arcangelo sulla vicenda politica e giudiziaria di Bazzano hanno ben poco dell'"Operazione verità" a fronte di molte omissioni e falsità. Non si può consentire a un assessore di mentire in questo modo su questioni che ...

Così gli hippy e il femminismo hanno CAMBIAto anche il sesso : Oggi con l'espressione 'Il '68' si designa un' epoca di profonda trasformazione della vita sociale e politica creata dai movimenti giovanili fra gli anni 1960 e 1970. Tutto è cominciato nei primi anni ...

Milano - università Statale : chi CAMBIA SESSO avrà alias/ Nome su libretto può essere diverso da carta identità : Milano, università Statale: chi cambia sesso avrà alias. Scelta libera dell'identità sui documenti: "l'obiettivo è di promuovere il riconoscimento dei diritti"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Uomo CAMBIA SESSO dopo il matrimonio e non può andare in pensione. Corte Ue : “E’ discriminazione” : Un Uomo che sente di diventare donna, cambia sesso ma senza metterlo nero su bianco. E dopo tanti anni niente pensione di anzianità, perché per la legge e la burocrazia in assenza di certificati si ha a che fare con un Uomo, che matura il diritto a cessare il lavoro con un’età maggiore. Ecco che le regole chiare per i giudici nazionali lo diventano...

Meno burocrazia per chi vuole CAMBIAre sesso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

CF : facilitare procedura per CAMBIAmento sesso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mariella e sua figlia - "donna da sempre" ora anche per lo Stato - senza l'intervento chirurgico per CAMBIAre sesso : Mariella Fanfarillo le ingiurie e i sorrisini e il dar di gomito che le accompagnavano non le dimenticherà. Se chiude gli occhi ancora le vede le macchine che accostano, i gruppetti che si assiepano e dal finestrino, dal coro di voci, risuona quella parola, sempre la stessa. "Frocio, frocio, frocio", rivolta alla figlia, che ogni volta sbianca e piange e torna a casa un po' più avvilita. E lei, la mamma, che segna il numero di ...