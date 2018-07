Calenzano | prete rischia il linciaggio | era stato sorpreso con una bambina

Blastingnews

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Ennesimo caso di violenza sui minori, questa volta èun70enne di, comune della città metropolitana di Firenze, ad esserecondannato agli arresti domiciliari per aver abusato di una. Ad accorgersene èun residente, il quale si è insospettito nel vedere un'auto parcheggiata nel retro del supermercato comunale alle ore 22.30: aprendo la portiera della vettura, il quadro della situazione gli si è subito mostrato chiaro.con unadi 10 anni È successo tutto nella notte di lunedì 23 luglio 2018, quando aun residente si è insospettito nel vedere un'auto parcheggiata dietro il supermercato Conad alle ore 22.30 circa. Avvicinatosi per controllare, haseminudo il parroco del paese, don Paolo Glaentzer, in compagnia di unadi 10 anni. Evidente che si trattava di una violenza sessuale, ha prontamente aperto ...