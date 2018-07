Calenzano | prete in auto con la bimba | piccola con i pantaloni abbassati

Calenzano - PRETE IN AUTO CON BIMBA RISCHIA LINCIAGGIO/ Ultime notizie - si difende : “i giornali esagerano” : CALENZANO (Firenze): PRETE in AUTO con una BIMBA , sorpreso, RISCHIA il LINCIAGGIO . Ultime notizie , cosa è successo: 70enne sacerdote accusasto di molestie, è ai domiciliari(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Calenzano - arrestato prete di 70 anni : sorpreso da un passante in auto con bimba. “Non era la prima volta” : Un prete 70enne è stato sorpreso da un passante mentre si trovava appartato in auto, semi nudo, con una bambina di 10 anni nel parcheggio di un supermercato. Alcuni residenti della zona, subito avvertiti dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il sacerdote, che è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ...