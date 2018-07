Calciomercato Verona | ufficiale | preso Di Carmine dal Perugia

Calciomercato Hellas Verona - ecco il colpaccio per l’attacco : 1/11 LaPresse/Settonce Roberto ...

Calciomercato Atalanta : Eguelfi in prestito a Verona : L’Atalanta ha ufficialmente comunicato la cessione di Fabio Eguelfi all’Hellas Verona con la formula del prestito. Il ventitreenne terzino sinistro milanese, cresciuto nel vivaio dell’Inter, e’ reduce dalla stagione a titolo temporaneo sempre in serie B al Cesena nell’estate del 2017 dopo l’acquisto da parte del club bergamasco. In precedenza ha vestito anche le maglie di Prato, Savona, Cremonese e Pro ...

Calciomercato Verona - Crescenzi a titolo definitivo : Verona - L'Hellas Verona ha annunciato l'acquisizione, a titolo definitivo, "del calciatore Alessandro Crescenzi dalla società Pescara Calcio. Il difensore, classe 1991, ha firmato un contratto fino ...

Calciomercato Torino - Gustafson in prestito al Verona : Il Torino pensa anche a sfoltire la rosa e, in attesa di piazzare qualche colpo di mercato, annuncia la cessione di Samuel Gustafson all’Hellas Verona. Il centrocampista svedese di 23 anni, che ha disputato la seconda parte della scorsa stagione al Perugia, è stato scelto dal club scaligero per rafforzare una squadra che vuole puntare a risalire subito in serie A. La formula dell’operazione è quella del prestito.L'articolo ...

Calciomercato Torino - Gustafson in prestito al Verona : Torino - Il Torino cede nuovamente in prestito Samuel Gustafson : il 23enne centrocampista svedese, dopo l'ultima esperienza al Perugia , lascia il club granata per accasarsi temporaneamente al Verona ...

Calciomercato Spal : preso Valoti dall’Hellas Verona : Mattia Valoti è un nuovo giocatore della Spal. Il centrocampista classe 1993 arriva dall’Hellas Verona “in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni”, fa sapere in una nota la società emiliana. Nell’ultimo campionato di Serie A il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan ha collezionato 26 presenze segnando 3 reti.L'articolo Calciomercato Spal: preso Valoti dall’Hellas Verona sembra ...

Calciomercato Atalanta : Almici al Verona in prestito : L‘Atalanta comunica in una nota la cessione di Alberto Almici all’Hellas Verona. Il difensore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Almici nella stagione 2017-2018 ha giocato in prestito alla Cremonese.L'articolo Calciomercato Atalanta: Almici al Verona in prestito sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Benevento - idea Maggio : ma occhio al Verona : Benevento - Karim Laribi è oggetto del desiderio del Benevento : ma anche del Verona . La crisi del Cesena ha richiato l'interesse di tanti e l'ex Sassuolo è tra i pezzi più appetibile. Il Benevento ...

Calciomercato Atalanta - Almici in prestito al Verona : BERGAMO - Alberto Almici si trasferisce dall' Atalanta all' Hellas Verona . Il trasferimento è con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del club bergamasco sul ...

Calciomercato Verona - ufficiale : Grosso è il nuovo allenatore : Verona - Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Verona . Lo ha comunicato il club scaligero, annunciando "di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Grosso. Il tecnico - si ...

Calciomercato Verona - dal Bari arriva Karamoko Cissè : Verona - L' Hellas Verona ha un nuovo attaccante in rosa: si tratta del guineano Karamoko Cissè . La punta ex Benevento arriva dal Bari e ha firmato un contratto triennale con gli scaligeri. Per Cissè ...

Calciomercato Hellas Verona - ecco allenatore e primo colpo per la prossima stagione : Calciomercato Hellas Verona – Grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, la squadra di Pecchia non è riuscita a reagire e conquistare l’obiettivo. Ma adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e la prima mossa può considerarsi importante, la decisione è stata quella di affidare la panchina all’ex Bari Fabio Grosso, avrà l’obiettivo di riportare ...

Calciomercato Hellas Verona - il primo rinforzo per la prossima stagione arriva dall’Udinese : Calciomercato Hellas Verona – Ancora grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, adesso l’obiettivo è quello di costruire una squadra super per la prossima stagione per tentare l’immediato ritorno in massima serie. Prima mossa da parte della dirigenza, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Verona punta forte sulla riconferma di Ryder Matos, attaccante di 25 anni ...