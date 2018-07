Cadavere in mare a Venezia | sarebbe il 49enne tassista scomparso

Sestri Levante - Cadavere ritrovato in mare : proseguono le indagini : Tags: cadavere in acqua carabinieri cronaca genova indagini morto senza nome notizie liguria Sestri Levante Precedente

Taormina - forse presto degli indizi sul Cadavere in mare senza arti : GIARDINI NAXOS - Sarà eseguita domani l'autopsia sul cadavere smembrato ritrovato venerdì scorso nello specchio d'acqua antistante la zona di Spisone. Il magistrato di turno della Procura della ...

CAVI DI LAVAGNA - CANOISTA TROVA Cadavere IN MARE/ Ultime notizie : donna 70enne morta mentre faceva il bagno : CAVI di LAVAGNA, CANOISTA TROVA CADAVERE in MARE: si tratta di una donna sessantenne il cui corpo è stato recuperato da un bagnino. In corso le indagini della Capitaneria.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Cavi di Lavagna - canoista trova Cadavere in mare/ Ultime notizie : vittima è donna 60enne - indagini in corso : Cavi di Lavagna, canoista trova cadavere in mare: si tratta di una donna sessantenne il cui corpo è stato recuperato da un bagnino. In corso le indagini della Capitaneria.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Trovato Cadavere in mare al largo di Trapani : E' stato Trovato un cadavere in mare al largo di Trapani, vicino l'isolotto di Formica. Il corpo galleggia a faccia in su. Dall'abbigliamento sembra che si tratti di un marittimo in abito da lavoro, ...

Identificato Cadavere in mare : ANSA, - BOLZANO, 15 GIU - E' di Fabrizio Rocca, il giovane bolzanino scomparso, il cadavere in avanzato stato di saponificazione, ritrovato cinque giorni fa nelle acque intorno all'isola di Soffi, tra ...

Giallo a Porto Rotondo - trovato in mare il Cadavere di un uomo : “Forse è di uno scomparso” : Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi, domenica 10 giugno, nelle acque del Golfo di Cugnana, tra Porto Rotondo e Porto Cervo non distante dall'Isola di Soffi. Le forze dell'ordine sono quasi certe si tratti di Fabrizio Rocca, il 22enne di Bolzano scomparso in Costa Smeralda lo scorso 14 maggio.Continua a leggere

Choc a Varcaturo - il Cadavere di una donna galleggia in mare : Il corpo di una donna galleggiante in mare è stato avvistato intorno alle 14 in località Varcaturo, nello specchio d'acqua al confine tra i comuni di Giugliano in Campania e Castel Volturno. Il ...

Napoli - Cadavere di donna in mare : Il corpo di una donna è stato avvistato in mare a Varcaturo al confine tra i comuni di Giugliano in Campania nel napoletano e Castel Volturno nel casertano. Il personale di salvataggio del lido Varca ...

Napoli - Cadavere di donna in mare : Napoli, 25 mag. , Adnkronos, - Il corpo di una donna è stato avvistato in mare a Varcaturo al confine tra i comuni di Giugliano in Campania nel napoletano e Castel Volturno nel casertano. Il personale ...