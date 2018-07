Caccia | il Tar dell’Umbria accoglie il ricorso del WWF contro il calendario

Non bastò Cacciare il "padre" De Gaulle a far diventare adulto il Maggio francese : All'inizio degli anni Sessanta, la traversata del deserto cominciata dal generale Charles de Gaulle all'indomani della Seconda guerra mondiale, può politicamente definirsi conclusa. L'oasi raggiunta ...

[L'esclusiva] Togliere la protezione umanitaria - Cacciare i detenuti stranieri e rinchiudere i migranti nei Cie. Ecco il decreto sicurezza ... : Sarà il decreto di Ferragosto. L'effetto speciale per dimostrare che è tutto vero e che il governo giallo-verde passa dalle parole ai fatti. Un decreto sicurezza non si nega a nessun governo, ...

Un'altro allarme in volo : decollano due Caccia per intercettare velivolo : Si tratta del secondo episodio in due giorni. Altra mattinata di lavoro per i caccia italiani, che si sono alzati in volo per un'altra procedura di scramble. Ieri gli Eurofighter avevano intercettato un velivolo Airbus A320 di Easyjet che aveva momentaneamente perso i contatti radio. Dopo aver controllato che non fosse in emergenza, i due cacciadel IV stormo di Grosseto erano rientrati alla base. Oggi è successo di nuovo. Una coppia di caccia ...

Secondo “scramble” in 2 giorni per Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : decollati su allarme per intercettare un Boeing : Secondo volo intercettato in due giorni da una coppia di caccia dell’Aeronautica Militare. I due Eurofighter del 51° Stormo di Istrana, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo, nella tarda mattinata, per intercettare un velivolo Boeing 737 della compagnia Transavia in volo da Kos (Grecia) ad Amsterdam (Olanda). Solo una temporanea interruzione delle comunicazioni per il ...

Aereo Easyjet perde i contatti radio - scatta l’allarme “scramble” : decollo immediato di Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio Aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13 di ieri dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 320 della compagnia Easyjet in volo da Heraklion (Grecia) a Bordeaux (Francia) che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico Aereo. I ...

Persi contatti radio con aereo American Airlines : scatta l’allarme - Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollano per intercettarlo : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13.00 dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 330 della compagnia American Airlines in volo da Atene a Philadelphia che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia ...

In Italia non si ferma la corsa allo spazio : un fondo è a Caccia di startup : Ottanta milioni di euro da investire in spin-off, startup e pmi impegnate nello sviluppo dell’economia dello spazio in Italia. A tanto ammonta l’impegno di Primomiglio sgr, società di gestione del risparmio fondata da Gianluca Dettori che, in partnership con l’Agenzia spaziale Italiana, intende lanciare entro l’anno un nuovo fondo di venture capital. Ma perché puntare proprio sulle tecnologie spaziali? “Perché siamo ...

I militari britannici spenderanno oltre 2 miliardi di sterline per un nuovo Caccia - : Il governo britannico prevede di investire nello sviluppo di un nuovo aereo da combattimento circa 2,7 miliardi di sterline fino al 2025. Lo ha riferito il Primo Ministro britannico Theresa May all'...

Massimo Cacciari - taglio ai vitalizi : ecco quanto prenderà l'ex parlamentare : Con il taglio dei vitalizi Massimo Cacciari, sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e poi dal 2005 al 2010 e deputato comunista per due legislature dal 1976 al 1983 si vedrà una decurtazione di 3.173 ...

Vos Thalassa - Matteo Salvini : “Abbiamo Cacciato le Ong - ora tocca alle navi private e militari” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook il caso della nave italiana Vos Thalassa e ribadisce la sua posizione: "Grazie all’intervento deciso mio e del governo le navi delle Ong sono finalmente lontane dagli scafisti. Ora sto lavorando perché anche le altre navi, private o militari, non aiutino i trafficanti di esseri umani a guadagnare altri soldi".Continua a leggere

Allarme difesa dello spazio aereo : due aerei civili perdono il contatto radio - doppio intervento per i Caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12:30 circa due aerei F-2000 Eurofighter ...

Nuovi Caccia militari - inviata prima domanda offerta a produttori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perso contatto radio con aereo Iberia - scatta l’allarme : decollati 2 Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo nazionale, hanno intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato–Madrid, che aveva Perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Alle 21 di ieri, i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per ...

Giro Rosa 2018 : la startlist - le squadre e le partecipanti. Marianne Vos a Caccia del quarto centro - c’è anche Elisa Longo Borghini : Il conto alla rovescia sta per concludersi. Venerdì 6 luglio prende il via il Giro Rosa, la corsa a tappe di dieci giorni che si percorre lungo il suolo italico. Il percorso ricco di salite impegnative, tra cui lo Zoncolan che si affronterà nel corso della penultima frazione, ha richiamato l’attenzione di molte scalatrici nostrane e straniere all’interno dei 24 team in gara. Tra i nomi caldi spicca quello della tre volte vincitrice ...