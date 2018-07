Bugatti Chiron - A Pebble Beach debutta con lo Sky View

quattroruote

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Laha in serbo una sorpresa per: debutterà infatti negli Stati Uniti lo Sky, una inedita opzione dedicata alla. La vettura condividerà il palcoscenico con la Divo, una serie speciale di 40 esemplari con un prezzo di listino di oltre 5 milioni di euro. Due vetri fissi per migliorare il comfort. La precedente Veyron era stata proposta anche nella versione Grand Sport con tetto asportabile, ma questa opzione non è prevista per la. Per offrire un ambiente più luminoso ed esclusivo è quindi nata l'opzione Sky, che garantisce anche un maggior spazio per la testa in abitacolo. Il tetto viene così dotato di due vetri laminati con quattro strati interni in corrispondenza dei sedili, mantenendo la pinna centrale interna che riprende idealmente il design delle fiancate. I vetri misurano 65 centimetri in lunghezza e 44 in larghezza e sono fissi, ma ...