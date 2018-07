Buckingham Palace cerca personale | come mandare il cv

“È morto”. La notizia del tragico lutto a Buckingham Palace. Poi la verità viene fuori (che choc) : Brutto momento per i reali d’Inghilterra. Venerdì 20 luglio 2018 la Regina Elisabetta ha vissuto un momento terribile che l’ha fatta intristire prima, infuriare dopo. “Il principe Filippo è morto” è questa la notizia – falsa – che ha iniziato a circolare lo scorso venerdì. Ovviamente si è diffusa alla velocità della luce e i sudditi si sono subito preoccupati terribilmente. I giornali hanno tentato di contattare la famiglia reale – The ...

Angelina Jolie elegantissima tra i reali di Buckingham Palace : ecco la regina di Hollywood (e non solo) : Angelina Jolie elegante come una reale d'Inghilterra. Hanno già fatto il giro del mondo le immagini della meravigliosa attrice di Hollywood, giunta a Londra prendere parte alle celebrazioni del 200esimo anniversario dell'Ordine di San Michele e San Giorgio presso la cattedrale di St. Paul.L'evento, a cui avrebbe dovuto partecipare anche la regina Elisabetta (assente per qualche lieve malessere), riunisce le figure che maggiormente si sono ...

Buckingham Palace si rifà il look : 369 milioni di spesa - 10 mila opere d’arte da traslocare : È tempo di restauri per Buckingham Palace. La residenza della regina del Regno Unito ha bisogno di rifare in tutta l’ala est del Palazzo, quella principale che affaccia sul Victoria Memorial, sia l’impianto idraulico che quello elettrico, che risalgono agli anni ’50 e sono ormai obsoleti e anche pericolosi. La facciata non sarà minimamente toccata ...

MEGHAN MARKLE/ Star a Buckingham Palace e compagna inseparabile di Harry e della Regina Elisabetta : MEGHAN MARKLE sempre più Star a Buckingham Palace: la Duchessa del Sussex inseparabile dal Principe Harry e dalla Regina Elisabetta agli eventi pubblici. MEGHAN MARKLE è sempre più la protagonista indiscussa di Buckingham Palace. La moglie del Principe Harry, dallo scorso 19 maggio, continua a rubare la scena a Kate Middleton conquistando non solo l’affetto dei sudditi inglesi, ma anche della Regina Elisabetta.

Meghan Markle a Buckingham Palace con the Queen (e Harry) : Meghan Markle e la regina Elisabetta sembrano averci preso gusto, gli impegni ufficiali meglio in coppia, anche se questa volta hanno concesso anche al principe Harry di accompagnarle, perfetto cavaliere tra la moglie e la nonna, che per lui (non è un segreto) letteralmente stravede. L’insolito trio a Buckingham Palace ha fatto gli onori di casa in occasione dei The Queen’s Young Leaders Awards, che dal 2014 premia ragazzi e ragazze tra i ...

“È nata!”. La famiglia reale cresce : a Buckingham Palace c’è una nuova royal baby. La regina Elisabetta si prepara a presentarla al mondo intero. E chi se lo aspettava : Chissà se George (che disprezza la gente – ironizzano su Facebook) odierà anche lei, la nuova cuginetta che tutti chiamano la nuova “royal baby”. cresce, insomma la famiglia reale ultimamente sempre in prima pagina di molti giornali europei. Ma veniamo a noi: Zara Phillips e suo marito Mike Tindall danno il benvenuto alla loro seconda bambina, come è stato annunciato da Buckingham Palace. La reale d’Inghilterra, figlia della ...

La regina e Meghan - è tempo di meme a Buckingham Palace : La notte sul treno reale alla volta di Chester, l’arrivo alla stazione e il primo impegno pubblico ufficiale. Sembra una favola il resoconto della giornata di Meghan Markle che ha incantato tutti al fianco della regina per la prima volta senza Harry. Risate, serenità e quei piccoli passi indietro per non infrangere l’etichetta. Ma a detta dei meme creator, nulla è come sembra. LEGGI ANCHEMeghan Markle, che sorrisi con la regina ...

Meghan Markle dietro a Kate Middleton sul balcone di Buckingham Palace : ecco perché : Le recenti celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta (che cade in aprile ma si festeggia in giugno) hanno dato tanto materiale alla stampa. Intanto perché era la prima volta di Meghan Markle. Tutti gli occhi erano puntati sulla moglie del principe Harry e neo duchessa del Sussex, che non ha deluso le aspettative in fatto di look, anche se molti hanno notato un piccolo passo falso. L’ex attrice di Suits, arrivata alla ...

Perché Meghan Markle era dietro Kate Middleton (al balcone di Buckingham Palace)? : Quando Meghan Markle lo scorso 9 giugno – al Trooping the Colour 2018 – ha fatto il suo debutto ufficiale al balcone di Buckingham Palace non era in prima fila. Davanti a lei c’era la cognata, Kate Middleton. Una scelta che, com’è facilmente immaginabile, non è stata dettata dal caso. L’ordine secondo cui i membri della famiglia reale prendono posto è infatti regolato dal protocollo, e vede la regina sempre al ...

Così Harry ha rassicurato Meghan «nervosa» sul balcone di Buckingham Palace : Dal balcone di Buckingham Palace tutto deve sembrare più grande. E anche una «tosta» come Meghan Markle potrebbe esserne intimidita, specialmente al debutto da membro della famiglia reale britannica in occasione del Trooping The Colour 2018. E se la «versione» ufficiale della giornata dimostra come l’ex attrice americana se la sia cavata alla grande, prima in carrozza e poi a palazzo, a «scavare» nel dietro le quinte ecco che traspare ...

"Va tutto bene?". Harry conforta una Meghan "mervosa" al suo debutto a Buckingham Palace : Il principe Harry non smette di essere premuroso nei confronti di Meghan. Durante le celebrazioni per il 92esimo compleanno della Regina Elisabetta, infatti, la duchessa di Sussex è apparsa visibilemente emozionata. Ma il bel principe ha fatto di tutto per metterla a suo agio.Leggendo il labiale del Principe, il Daily Mail ha ricostruito la conversazione fra i due al momento dell'affaccio al balcone con tutta la famiglia reale. Si vede ...

Royal family - l’incidente a Buckingham Palace ferma la festa : ecco cosa è successo a un maresciallo a cavallo : Durante la sfilata delle forze armate per la festa inglese Trooping the Colour, il maresciallo Marshal Guthrie, 79 anni, ha avuto un malore (probabilmente a causa del caldo) mentre era a cavallo, a Buckingham Palace. Guthrie è caduto a terra ed è stato subito soccorso sul posto dai paramedici ed è stato portato in ospedale. Fortunatamente, il giorno dopo, era già in via di guarigione. L’incidente ha tardato di qualche minuto l’uscita ...

Meghan Markle : prima volta sul balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale : In onore del compleanno della Regina The post Meghan Markle: prima volta sul balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale appeared first on News Mtv Italia.

Elisabetta II al tradizionale garden party a Buckingham Palace - : Ottomila gli invitati, un'occasione per Sua Maestà per incontrare persone che si sono distinte all'interno delle proprie comunità. Impeccabile lo stile della regina, alcune foto sono state pubblicate ...