Brucia la Grecia impoverita | «Dolo e nessuna prevenzione»

Incendi Grecia - il racconto dei superstiti : “Come Pompei - le fiamme ci Bruciavano la schiena. Il mare l’unica via di fuga” : Auto bruciate, case distrutte, alberi bruciati, cadaveri. Il piccolo villaggio di Mati, amato dagli ateniesi per le loro gite fuoriporta, non esiste più. La cittadina, nella regione di Rafina, nell’Attica, è la più colpita dagli Incendi in Grecia e si conta il maggior numero di vittime, morte nelle loro case o nelle auto. Il fumo avvolge tutto ciò che rimane ed è un disastro. “Non solo perché è difficile respirare, ma anche perché è ...

La Grecia Brucia - Mati come Pompei. «Mamme e figli morti abbracciati» : Tragedia oltre l'immaginabile a Mati. Alcune persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare un'altra via...

Atene Brucia. I video degli incendi che devastano la Grecia : Il bilancio provvisorio degli incendi che hanno colpito due grandi foreste che circondano Atene è di almeno 60 morti e più di 560 feriti. Mati, località turistica costiera nella regione di Rafina, a circa 40 km a nordest di Atene, è la più colpita ed è completamente incenerita. Il fumo denso ha ragg

Apocalisse incendi in Grecia - testimone : “Ho visto cadaveri - auto Bruciate. Mati non esiste più” : Gli incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino ad Atene, hanno provocato finora 50 vittime, secondo quanto reso noto dalla Protezione civile greca. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le fiamme continuano a divampare senza che i pompieri riescano a domarle, e nuovi roghi vengono segnalati in altre regioni del Paese (Corinto, Aghios Haralambos, Ano Kalamaki, Galota e Isthmia). Il maggior numero di vittime si registra vicino alla località ...

Incendi Grecia - la strada sembra un inferno : colonne di auto Bruciate e pioggia di cenere. E il sole è oscurato dal fumo : Almeno 50 persone potrebbero essere morte in seguito agli Incendi che infuriano nei pressi di Atene: lo scrive la Bbc online, che cita la Croce Rossa. Ma secondo l’emittente greca Skai sono 54. Secondo la stessa Croce Rossa 26 corpi sono stati trovati nel giardino di una villa nel villaggio di Mati. Prima di questa scoperta il bilancio fornito dal portavoce governativo Dimitris Tzanakopoulos era di 24 vittime. La Grecia ha dichiarato lo ...