: +++ #Brexit @theresa_may annucia che d'ora in poi guiderà personalmente i negoziati per uscita da #Ue +++ - TgLa7 : +++ #Brexit @theresa_may annucia che d'ora in poi guiderà personalmente i negoziati per uscita da #Ue +++ - MediasetTgcom24 : Brexit, May annuncia: 'Da ora in poi guiderò io i negoziati' #Brexit - CyberNewsH24 : #Brexit, May controllerà i negoziati -

La premier della GB May formalizza la decisione di controllare isullaormai nei mesi finali e in una fase delicatissima. Così May in una dichiarazione al Parlamento in cui precisa che assume "la responsabilità complessiva di preparare e condurre" con Bruxelles, affidando il ruolo cruciale di definire le strategie al suo consigliere Robbins, pur facendosi rappresentare al tavolo delle trattative con il negoziatore Ue, Barnier, dal neo ministro per la, Raab.(Di mercoledì 25 luglio 2018)