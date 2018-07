Brasile - Santos e Corinthians interessate a Sampaoli : l’ex ct argentino pronto a tornare in panchina : Dopo la fine della sua esperienza sulla panchina dell’Argentina, Sampaoli potrebbe ricominciare dal Brasile: Santos e Corinthians su di lui I club brasiliani Santos e Corinthians sono interessati ad assumere l’allenatore argentino Jorge Sampaoli. Il tecnico della nazionale argentina alla Coppa del mondo di Russia 2018 è in vacanza in Cile e, attraverso alcuni emissari, i due club di San Paolo lo hanno contattato, secondo i ...

Pronostico Fluminense vs Santos - Brasileiro Serie A 14-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Fluminense-Santos, Giovedì 14 Giugno 2018. Jair Ventura si gioca la panchina! Fluminense–Santos, giovedì 14 giugno. Al Maracanã va in scena uno dei derby più interessanti del Brasileiro: si affrontano due delle maggiori delusioni del torneo, parliamo di Fluminense e Santos. Come arrivano Fluminense e Santos? Dopo un ottimo avvia di campionato, il Fluminense non sa più vincere: ...