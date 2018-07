Borsa | Milano chiude a -1 | 43%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 43% - Fca a -15 - 5% (25 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI tenterà ancora di riavvicinarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:44:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Fca a -11 - 4% - Stm a -8 - 1% (25 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi tenterà ancora di riavvicinarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:04:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 1% - Stm a -3 - 9% (25 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI tenterà ancora di riavvicinarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Fca : in Borsa a Milano apre in calo -0 - 2% : Occhi sempre puntati su Fca. Dopo il rimbalzo e il tentativo di recupero della vigilia, il titolo apre di nuovo in calo. Le azioni del Lingotto lasciano lo 0,21% a 16,52 euro in apertura. Ordini in ...

Borsa : Milano apre in calo -0 - 15% : ANSA, - Milano, 25 LUG - La Borsa di Milano apre in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,15% a quota 21.842, appesantito da St, -2,4%, che ha diffuso i conti del secondo trimestre. Saipem cede lo 0,...

Borsa : Milano apre in calo -0 - 15% : ANSA, - Milano, 25 LUG - La Borsa di Milano apre in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,15% a quota 21.842, appesantito da St, -2,4%, che ha diffuso i conti del secondo trimestre. Saipem cede lo 0,...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari - quota 22.000 ancora lontana (25 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI tenterà ancora di riavvicinarsi a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 04:18:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 25% - : ANSA, - Milano, 24 LUG - La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib guadagna l'1,25 per cento, a 21.874 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 25% - Stm a +4 - 12% (24 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari dovrà ancora fare i conti con il dopo-Marchionne. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:44:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Enel a -4 - 6% - Stm a +4 - 8% (24 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari dovrà ancora fare i conti con il dopo-Marchionne. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 8% : ANSA, - Milano, 24 LUG - Si confermano positive le Borse europee a metà seduta dopo gli indici Markit che misurano la fiducia in Francia, Germania e nell'Ue migliori delle stime. In rialzo anche i ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Creval a +12 - 6% - Unicredit a +3 - 6% - 24 luglio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari dovrà ancora fare i conti con il dopo-Marchionne. Non mancano dati macroeconomici in agenda.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Creval a +12 - 6% - Unicredit a +3 - 6% (24 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari dovrà ancora fare i conti con il dopo-Marchionne. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Fca - apre in rialzo in Borsa a Milano - +1 - 18% - - bene Ferrari ed Exor : Dopo la tensione di lunedì, la seconda seduta della settimana sembra più tranquilla per la scuderia Fca sui mercati azionari. In attesa, nel pomeriggio, della apertura di Wall Street dopo il gruppo di ...