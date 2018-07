Bonucci torna alla Juve? Si va verso la fumata bianca | gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato - Bonucci può tornare alla Juve. Come lo accoglieranno i tifosi…? : Destinato a lasciare il Milan dopo una sola stagione, Bonucci medita il ritorno alla Juventus che trascinò nelle stagioni vincenti. Al netto delle difficoltà dell’operazione, non mancano le perplessità legate all’accoglienza dei tifosi bianconeri: difficile dimenticare i fischi e il gol con esultanza allo Stadium Suggestione o meno, il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus ha del clamoroso. Un affare lontano dalla ...

Bonucci torna alla Juventus - tutto vero. Clamoroso al Milan : chi chiedono in cambio - non è Higuain - : Non c'è solo Gonzalo Higuain tra le contropartite tecniche richieste dal Milan: il bomber argentino ha ingaggio e conguaglio pesantissimi, fatto che metterebbe a rischio la politica di abbattimento ...

Il Milan contatta Conte - Bonucci torna alla Juve. Malcom beffa la Roma e firma con il Barcellona : Roma - La parola d'ordine è rivoluzione. Iniziata con i dirigenti, dopo Fassone oggi è toccato al ds Mirabelli ricevere il benservito dopo il mancato accordo sulla risoluzione del contratto, l'opera ...

Milan : Bonucci vorrebbe ritornare in bianconero : Il calciomercato di quest'anno rischia di scaldarsi ancora di più, non solo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve che potrebbe portare con sé altri campioni calcistici in Serie A, ma soprattutto per i contatti tra la stessa Juventus e il Milan che potrebbero portare a colpi di scena senza precedenti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra zebre e diavoli si sta proponendo un nuovo clamoroso colpo di mercato. Già ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Bonucci torna alla Juventus? / Ultime notizie : addio Milan - Higuain potrebbe accelerare l'operazione : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle Ultime ore: attesi sviluppi. La Juventus sarebbe la destinazione gradita di Leonardo Bonucci. L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, ha confermato l’intenzione del difensore di lasciare la squadra rossonera. “Quando un giocatore esprime un suo desiderio, è giusto affrontare in modo serio e ragionato ...

Bonucci torna alla Juve? Sui social tifosi scatenati. "Torna capitano!" "Sei un traditore" : Il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus scatena la fantasia dei tifosi, specie sui social network. Alcuni tweet denotano un certo fastidio per l'operazione. Vediamone alcuni. "Dopo la panchina, pensiamo a rinforzare anche la tribuna". "Il Milan forse ha finito i buoni pasto per pagare Bonucci". "Sicuramente il Milan ha tenuto lo scontrino". C'è chi non le manda a dire e non perdona la scelta dell'anno scorso: "Non deve più ...

Bonucci torna alla Juventus? Contatti tra procuratore e bianconeri : Il calciomercato, si sa, può presentare novità davvero grandi e impensabili. Basti pensare al grande colpo della Juventus che, pochi giorni fa, ha portato a casa Cristiano Ronaldo. Ora c'è un'altra ...

Bonucci torna alla Juventus?/ Ultime notizie : addio Milan - voleva lasciare già a gennaio! : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle Ultime ore: attesi sviluppi(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:07:00 GMT)

Bonucci torna alla Juventus?/ Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno : scambio con Higuain : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle ultime ore: attesi sviluppi(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:13:00 GMT)

Calciomercato. Bonucci torna alla Juve - Higuain approda al Milan : Sia Leo sia Gonzalo sono in uscita per fare cassa, ma si preannuncia un clamoroso ritorno per il primo e

Calciomercato Milan – Bonucci torna alla Juventus? La clamorosa indiscrezione che segna l’addio di Fassone e Mirabelli : clamorosa indiscrezione sul Calciomercato del Milan: Bonucci potrebbe tornare alla Juventus. Scelta alla quale Fassone e Mirabelli si sarebbero opposti e che ha portato alla rottura con Elliott Quella appena trascorsa è stata una notte caldissima per il Calciomercato del Milan. Nelle ultime ore ha preso piede un’ipotesi clamorosa: Leonardo Bonucci potrebbe fare ritorno alla Juventus. Il capitano del Milan, dopo una sola stagione, ...

Clamoroso : Bonucci può tornare alla Juventus : Leonardo Bonucci può tornare alla Juventus. Un’ipotesi clamorosa dopo il burrascoso addio della scorsa estate quando il difensore scelse il Milan «per spostare gli equilibri». ...

Clamoroso - Bonucci torna alla Juventus? Ecco i retroscena : Bonucci potrebbe tornare di nuovo alla Juventus. L’indiscrezione piomba in maniera assordante all’interno di un calciomercato italiano che in questa sessione non si sta affatto risparmiando. Il giocatore sta spingendo fortemente per poter di nuovo approdare in bianconero e il Milan dal canto suo non considera intoccabile il centrale della Nazionale italiana. Ci sono stati contatti diretti e pare abbastanza concreti tra il procuratore ...