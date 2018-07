Bologna | il sindaco | “abbiamo il progetto per il Dall’Ara”

Bologna. Bimbo di 11 anni annegato nel fiume Reno. Il sindaco : “La balneazione lì è vietata” : Il piccolo di origini peruviana era disperso dal pomeriggio nel tratto di fiume Reno che scorre nel territorio a Pioppe di Salvaro, sull'Appennino Bolognese. Stava facendo il bagno con due amici quando sono stati travolti dalle correnti. L'11enne non è riuscito a riemergere.Continua a leggere

“Boicottate Just Eat e Foodora” - il sindaco di Bologna lancia la protesta : "Se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. Se è un invito a boicottare chi non ha firmato? Certamente". Parola di Virginio Merola, sindaco di Bologna, in occasione della firma della prima carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano che tutela i cosiddetti rider, assicurando loro la sicurezza su lavoro e un equo compenso.Una firma storica, ma disertata da molti ...

Bologna - il sindaco Merola : 'Boicottate le aziende che non tutelano i rider'. Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...