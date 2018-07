Bologna | il centro anziani contro i migranti | Li accolgo col lanciafiamme

Aggredisce ragazza in centro a Bologna : ANSA, - Bologna, 23 LUG - Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla polizia perché accusato di aver aggredito una ragazza di 23 anni che lo ha denunciato per una ...

Bologna - tre nomi per il centrocampo : i sondaggi di Bigon : Bologna alle prese con la ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa di mister Pippo Inzaghi, le ultime novità dal mercato Il Bologna ha bisogno di un centrocampista da aggiungere alla rosa di Pippo Inzaghi. Dopo la cessione di Crisetig, il club emiliano si è messo alla ricerca del profilo giusto per dare una soluzione in più al tecnico. Ebbene, diversi nomi circolano in queste ore attorno al Bologna. Piace Appelt Pires, ex ...

Festa per Gay pride nel centro estivo per bambini - diocesi di Bologna : “Sconcerto” : La “Festa” in un centro estivo per bambini per il Gay pride è sconcertante per la diocesi di Bologna. “La Chiesa di Bologna ha appreso con sconcerto che al centro estivo di una scuola dell’infanzia di Casalecchio di Reno è stato presentato l’evento del Gay pride a bambini in una fascia di età delicata come quella prescolare. Un tema così complesso meriterebbe di essere affrontato con maggiori cautele e sicuramente si ...

Bologna - festa arcobaleno a un centro per bimbi | Fontana : “Ideologia” : Bologna, festa arcobaleno a un centro per bimbi | Fontana: “Ideologia” Le attività proposte dalle educatrici non sarebbero state approvate dai genitori e la vicenda finisce ora in Parlamento Continua a leggere L'articolo Bologna, festa arcobaleno a un centro per bimbi | Fontana: “Ideologia” proviene da NewsGo.

Calciomercato Parma - scatto per il centrocampo : Genoa e Bologna verso la beffa : Calciomercato Parma – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia per i deferimenti in arrivo in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul centrocampista ...

L'appello di architetti e urbanisti : "No a un nuovo supermercato nel centro di Bologna" : BOLOGNA - No a un nuovo supermercato nel centro di Bologna, accanto alla cattedrale di San Pietro di via Indipendenza: L'appello è firmato da architetti, urbanisti e storici dell'arte. Pietro Maria ...

Bologna - ecco la nuova casa del Centro Meteo Europeo ECMWF al Tecnopolo [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Bologna - anziani torturati in centro di riposo : 4 misure cautelari : Bologna, anziani torturati in centro di riposo: 4 misure cautelari Bologna, anziani torturati in centro di riposo: 4 misure cautelari Continua a leggere L'articolo Bologna, anziani torturati in centro di riposo: 4 misure cautelari proviene da NewsGo.