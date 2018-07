Benzina | UE all' Italia | Via tassa regionale | a quanto si abbassa il costo

Benzina/ Di quanto si riduce il costo con il via alla tassa regionale : Benzina, via la tassa regionale: l’UE l’abolisce. Ecco a quanto ammonterà il risparmio per i consumatori dopo l'intervento dell'unione europea: circa due centesimi più iva(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 13:36:00 GMT)

Libia - 8 migranti uccisi dalle esalazioni di Benzina in un camion - : Tra le vittime ci sono sei bambini. Sono morti su un cargo su cui erano stipati. Lo riferiscono le autorità della città di Zuwara, citate da Lybian Express. Altre 90 persone sono state salvate, ma ...

USA - arriva l’apocalisse : incredibile invasione d’insetti alla pompa di Benzina [VIDEO] : La scena è stata immortalata da un’automobilista che si trovava in una stazione di rifornimento nella città di Hendersonville, Tennessee, USA Un’incredibile, quanto paurosa invasione di insetti molto simile ad una scena dell’apocalisse è stata immortalata in una stazione di servizio della cittadina di Hendersonville, situata nello stato americano del Tennessee. Il filmato in questione mostra migliaia e migliaia di insetti ricoprire quasi ...

Inferno alla pompa di Benzina : Lamborghini Huracan distrutta da un pauroso incendio [FOTO e VIDEO] : A causa della distrazione di un automobilista una costosa e potentissima Lamborghini Huracan Performante è stata completamente distrutta dal fuoco. Una costosa e potentissima Lamborghini Huracan Performante è andata letteralmente distrutta dalle fiamme per colpa della distrazione di un automobilista. Quest’ultimo che stava effettuando un rifornimento presso una pompa di benzina di St Louis, nel Missouri, è ripartito con la sua vettura ...

Benzina - diesel e gpl : tornano a salire i prezzi alla pompa : In aumento i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Italiana Petroli (ex TotalErg) hanno aumentato di 0,8 centesimi al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Fa Benzina e riparte con la pompa attaccata all'auto : il risultato è catastrofico : Fare benzina alla propria auto è un'azione comune a tutti, un compito che ogni automobilista deve imparare a fare in autonomia, soprattutto quando si fa rifornimento al self service. Nulla di impossibile, c'è...

Ama - licenziato il capo del personale : “Non mise alla porta i lavoratori che rubarono 10mila euro di Benzina” : Cinque lavoratori Ama hanno utilizzato per settimane a fini privati la carta carburante aziendale, sottraendo in totale almeno 10.000 euro di benzina. Ma i dipendenti in questione non sono stati né denunciati né licenziati, bensì “condannati” solo a ripagare l’azienda, risarcendola a rate. È il motivo per il quale Lorenzo Bagnacani, presidente della municipalizzata capitolina che gestisce la raccolta di rifiuti, ha deciso di licenziare il capo ...

Benzinai in sciopero dalla sera del 25 : 17.23 sciopero per 24 ore dei Benzinai dalle 22 del 25 giugno indetto dalle organizzazioni di categoria. Al centro della protesta la mancanza degli strumenti tecnici idonei all'emissione delle fattura elettronica da parte dei gestori, prevista dalla legge di Bilancio 2018. L'Autorità di Garanzia ha rammentato che i "distributori di carburante individuati per garantire i servizi minimi devono funzionare negli orari previsti con il personale ...

Monza - uomo si barrica nel pronto soccorso e si cosparge di Benzina : bloccato dalle forze dell'ordine : Per una decina di minuti ha tenuto in scacco medici e infermieri. All'origine della protesta la separazione della moglie

La nuova opera di Christo : 7.000 barili di Benzina galleggiano tra le anatre di Hyde Park : Due anni fa aveva fatto notizia con The Floating Piers sul Lago di Iseo, oggi Christo torna con una nuova opera monumentale site-specific all'Hyde Park di Londra. The Mastaba (Project for London, Hyde Park, Serpentine Lake) è una scultura temporanea composta da 7506 barili di benzina fluorescenti e accatastati a formare un tronco di piramide galleggiante, che potrà essere ammirata dal 19 giugno al 9 settembre."Bisogna goderlo da un ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : primi ribassi alla pompa : ribassi sulla rete carburanti nazionale: oggi Tamoil taglia i Prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo, ed invece sale, di un centesimo sul Gpl. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,643 a 1,657 euro/litro (no-logo a 1,622). Il prezzo ...

Aquarius - Salvini : “Spagna? Difende le frontiere sparando - io non lo farei mai. Alla Libia porto taniche di Benzina in spalla” : “Abbiamo visto che grazie ai nostri ‘no’ abbiamo cominciato a ragionare seriamente di Nordafrica e di Libia. Prima si risolve là e meglio è. Anche perché i francesi, lì per motivi economici, hanno creato più problemi di quanti ne abbiano risolti. E quindi vedremo di lavorare anche con Usa e Russia per stabilizzare il Nordafrica”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che aggiunge: “Il mio obiettivo è ...

Benzina alle stelle : 2 euro al litro. Codacons : 'Governo deve intervenire' : Salvini e Di Maio devono intervenire con urgenza perché rincari e speculazioni sui carburanti determinano conseguenze negative sull'intera economia nazionale. Basti pensare che senza il peso delle ...

