Belen Rodriguez e Andrea Iannone si ' ritrovano' a Ibiza foto ...

Cecilia Rodriguez incinta? La risposta della sorella di Belen : Cecilia Rodriguez incinta? Il post sospetto Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto il suo sogno di diventare mamma presto. Dopo la fine della storia con Francesco Monte ha iniziato una relazione con Ignazio Moser e i due sembrano essere pronti per questo grande passo. Qualche ora fa la stessa sorellina di Belen ha pubblicato sul […] L'articolo Cecilia Rodriguez incinta? La risposta della sorella di Belen proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - a Ibiza rinasce la passione : Andrea Iannone non ha dubbi: “Si, siamo ancora fidanzati”. Con queste parole (riportate dal settimanale Chi in edicola mercoledì 25 giugno) il pilota ha risposto ai suoi followers in merito al suo rapporto con Belen Rodriguez. E poi è volato ad Ibiza, nella villa affittata per una cifra che si vocifera essere attorno ai 100mila euro al mese, per trascorrere il resto dell’estate con la sua bella, la di lei madre Veronica e il ...

Paola Ferrari su Belen Rodriguez : “Priva di ogni goccia di talento. Trovi l’uomo giusto e metta via dei soldi”. E l’argentina mette un like “emblematico” : Non disturbare, il programma condotto da Paola Perego in seconda serata su RaiUno, continua a far notizia. Le donne entrano in una stanza d’albergo e complice il clima familiare si lasciano andare a confessioni e dichiarazioni che fanno discutere. L’ultimo episodio finito al centro della scena vede come protagonista Paola Ferrari che nella puntata trasmessa venerdì scorso non ha risparmiato critiche a Belen Rodriguez: “Bella, ...

Belen Rodriguez infiamma l’estate : il VIDEO in piscina è pazzesco [FOTO] : 1/10 Foto Instagram ...

"Belen furba e ricca - ma senza talento". Botta e risposta tra la Rodriguez e la Ferrari : Dopo l'esperienza di Balalaika e qualche giorno di vacanza a Ibiza, Belen Rodriguez si ributta sul lavoro con Tu si que vales . Ma mentre la showgirl argentina si ritaglia un po' di tempo con il suo ...

Belen Rodriguez mette like su Instagram ad un commento contro Paola Ferrari : La risposta diretta non è arrivata, ma in qualche modo Belen Rodriguez ha replicato al recente attacco di Paola Ferrari. La giornalista, ospite di Non disturbare, il programma estivo di seconda serata di Rai1 condotto da Paola Perego, aveva definito la showgirl argentina "bella, furba, ricca" ma anche "priva di ogni goccia di talento". Paola Ferrari contro Belen Rodriguez: "Porta a casa i ...

Paola Ferrari umilia Belen Rodriguez : 'Bella - furba e senza talento' : Paola Ferrari è tornata a parlare di Belen Rodriguez . Ospite di Non disturbare , il nuovo talk di seconda serata di Paola Perego, in onda su Rai 1, la conduttrice e giornalista sportiva ha confidato ...

Belen Rodriguez VS PAOLA PEREGO?/ Dal like sospetto alle critiche per la cellulite : la showgirl risponde! : BELEN RODRIGUEZ contro PAOLA Perego dopo l'intervista in cui PAOLA Ferrari la definisce "bella, furba e ricca?". Spunta il like sospetto al commento di una fan.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Belen Rodriguez - vendetta social : like su Instagram al commento contro Paola Ferrari e Perego : Belen Rodriguez A Belen Rodriguez basta un like per farsi notare. Soprattutto se il like in questione non è casuale e se ad attribuirlo è la stessa showgirl. Dopo le affilatissime frecciate rivoltele da Paola Ferrari nella più recente puntata di Non disturbare, la procace argentina è tornata indirettamente a far discutere esprimendo su Instagram il proprio apprezzamento ad un commento piuttosto severo formulato da un’utente nei confronti ...

“Priva di ogni tipo di talento” : Paola Ferrari stronca le virtù di Belen - la sottile replica della Rodriguez : Paola Ferrari contro Belen Rodriguez, la giornalista Rai ci va giù pesante nell’attacco alla modella argentina più popolare d’Italia Paola Ferrari, giornalista Rai nota anche per i suoi attacchi a Diletta Leotta ed a altre donne del mondo dello spettacolo, parla di Belen Rodriguez. La Ferrari, ospite nel nuovo programma di Paola Perego “Non Disturbare”, non si è risparmiata nei suoi commenti verso la modella ...

Belen Rodriguez stroncata da Paola Ferrari : 'ricca e senza talento' - la replica sui social : Paola Ferrari non le manda a dire a Belen Rodriguez. Nel corso della sua chiacchierata con Paola Perego a "Non disturbare", programma in onda in seconda serata su Raiuno, ha espresso dei pensieri molto forti sulla showgirl argentina, che ha definito una ragazza furba, ricca ma senza talento. Inutile dire che le dichiarazioni della conduttrice di "90° minuto" non sono passate inosservate, e in queste ore è arrivata anche una replica indiretta da ...

Belen e le smagliature : i social sottolineano l’inestetismo della Rodriguez - ma è solo invidia! [GALLERY] : Il web scova le presunte smagliature di Belen Rodriguez in uno scatto social, i follower contro la showgirl: il ‘primo’ difetto trovato all’argentina però si rivela solo un’illusione ottica Belen Rodriguez ha le smagliature? Ed anche se così fosse dove sarebbe il problema? Sono questi gli interrogativi che i follower dell’argentina più popolare d’Italia si sono posti, dopo che qualche giorno fa, la ...

Belen Rodriguez contro Paola Perego? Il like sospetto : Paola Perego attaccata da Belen Rodriguez sui social Belen Rodriguez è di nuovo nei guai. La showgirl argentina è di nuovo sotto i riflettori per un like sui social davvero molto sospetto. Pochi giorni fa la giornalista di Rai Sport Paola Ferrari è stata intervistata da Paola Perego nella trasmissione Non disturbare in onda in seconda serata su Rai1. Rispondendo alle diverse domande poste dalla padrona di casa ha parlato anche della conduttrice ...

Belen Rodriguez - qui cade un mito. Il dettaglio sotto lo slip - la brutalizzano : 'Non ti sei accorta che...?' : Anche Belen Rodriguez è umana. Su Instagram la showgirl argentina pubblica una bella foto in piscina ma qualche occhio lungo le fa notare come sul gluteo sinistro appaiano degli strani segni. ...