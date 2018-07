Bce | dal direttorio atteso stand by dopo le decisioni di giugno

Banca Carige - Bce boccia piano presentato dalla banca : La banca Centrale Europea sbarra la strada al piano di conservazione del capitale presentato da banca Carige il 22 giugno scorso e chiede all'istituto di credito di presentare un nuovo piano approvato ...

Lettera di Bce a Carige : "Entro novembre un nuovo piano - valutate l'aggregazione aziendale" : Sulla guerra intestina che da mesi ormai sta lacerando Carige, con le dimissioni a raffica e la volontà dell'azionista di riferimento Vittorio Malacalza di valutare la possibile denuncia dell'ad Paolo ...

BTp : i terzi titoli preferiti dalla Bce quest'anno : ...possiede di un determinato Paese devono essere proporzionati alla percentuale di capitale azionario della BCE che questo detiene e che a sua volta è legato alle dimensioni di ogni singola economia, ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Bce - Nowotny : in modalità 'wait and see' su rialzo tassi : La Bce adotterà un approccio 'wait and see' in relazione al percorso di disimpegno dall'attuale politica monetaria accomodante dopo che avrà tenuto i tassi in territorio negativo fino all'estate del 2019.

Nowotny - Bce in modalità 'wait and see' su tassi : Ewald Nowotny, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, ha ribadito che la politica monetaria potrebbe rimanere accomodante e con tassi in territorio negativo fino all'estate del 2019. Nel mese di giugno la Bce ha comunicato la decisione di terminare il Qe entro la fine dell'...

Allarme Bce su Italia e Spagna : «Giù le mani dalle pensioni» : «In alcuni paesi come Italia e Spagna «sembra esservi un alto rischio che le riforme delle pensioni adottate in precedenza vengano cancellate». Lo scrive la Banca centrale europea nel bollettino economico pubblicato oggi al capitolo dedicato all’invecchiamento della popolazione e all’andamento dei costi previdenziali. Allarme anche sui dazi...

Pensioni - batosta dalla Bce : "Debito pubblico elevato - ridurre la spesa" : Pensioni, a che punto siamo? "In alcuni Paesi (ad esempio in Italia e in Spagna) il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme Pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato". Lo sottolinea la...

Bce preoccupata dal rischio di 'rovesciamento' su riforme pensioni : Roma, 28 giu. , askanews, La Banca centrale europea esprime preoccupazione per il rischio di 'rovesciamento' delle riforme sulle pensioni in Italia e altri Paesi, come la Spagna. E lancia nuovi ...

Qe - stop della Bce da gennaio. Draghi : «Stop ad acquisti di titoli dal 2019. Euro irreversibile» : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece...

L’annuncio della Bce : dal 2019 stop al quantitative easingTitoli - spread e risparmio : cosa cambia Quantitative easing : cos’è : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

