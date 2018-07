Bayern Monaco | Vidal è cedibile | parte l’assalto delle “italiane” ma non solo

Probabili Formazioni Juventus-Bayern Monaco - International Champions Cup 26-07-2018 : Sta per iniziare il pre-campionato della Juventus, che dopo aver ufficializzato il colpo Cristiano Ronaldo, è volata alla volta degli Usa, per onorare l’impegno dell‘International Champions Cup. La Juventus per la prossima stagione ha fissato gli obbiettivi, vincere tutto contro tutti, tra cui il Bayern Monaco. Proprio contro i bavaresi la Juventus inizierà la sua avventura negli Usa. Juventus-Bayern Monaco si affronteranno ...

Juve - attacco inedito contro il Bayern Monaco : Con tanti big reduci dai Mondiali e dunque non convocati per la tournée negli Stati Uniti, Max Allegri secondo La Gazzetta dello Sport si affiderà al tridente composto da Bernardeschi, Favilli e ...

International Champions Cup - Juventus-Bayern Monaco : probabili formazioni e diretta : BRIDGEWATER - Tutto pronto per l'esordio stagionale della quinta Juve di Allegri. Stasera i bianconeri affrontano il Bayern Monaco al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Il tecnico bianconero, ...

Juventus - primo allenamento negli Stati Uniti : debutto con il Bayern Monaco : TORINO - primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus , che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra, i ...

ICC - dove vedere Juventus-Bayern Monaco in TV e in streaming : In attesa del momento in cui Cristiano Ronaldo si unirà ai suoi nuovi compagni e dell’esordio del portoghese nella tradizionale amichevole di Villar Perosa, si avvicina il momento dell’esordio della Juventus nell’International Champions Cup. Il torneo è ormai una classifca del calcio estivo a cui prendono parte i principali club europei. Questa notte al Lincoln […] L'articolo ICC, dove vedere Juventus-Bayern Monaco in TV ...

L'Inter di Vidal : assalto al Bayern Monaco : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Corsport TV Ultime notizie Inter

La Juventus è arrivata negli Stati Uniti : la prima con il Bayern Monaco : TORINO - La Juve è arrivata negli Stati Uniti . Una Juve senza la stella più attesa: Cristiano Ronaldo infatti comincerà a lavorare alla Continassa e non raggiungerà la squadra bianconera negli States,...

Juventus-Bayern Monaco - ICC 2018 : probabili formazioni - orario diretta TV e dove vederla : La Juventus inizia la sua stagione 2018/9 con la prima amichevole, un’amichevole particolarmente prestigiosa se pensiamo alla caratura dell’avversario, il Bayern Monaco. Una sfida, quella che si giocherà giovedì 26 luglio, alle ore 1,05 (ora italiana) che sarà valida per l’International Champions Cup 2018. International Champions Cup 2018, il debutto della Juventus La formazione di Massimiliano Allegri si presenterà in campo a ...

Vidal all'Inter?/ Ultime notizie - per acquistare il calciatore del Bayern Monaco serve una cessione in mezzo : Arturo Vidal all'Inter? Ultime notizie: per le Ultime voci di calciomercato, il Bayern Monaco non chiederebbe meno di 30 milioni per il cileno, cifre troppo alte per i nerazzurri.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:50:00 GMT)

International Champions Cup - Bayern Monaco-Psg 3-1. GOL e HIGHLIGHTS : Gli occhi erano puntati soprattutto su Gianluigi Buffon, nuovo portiere del Psg all'esordio in gare ufficiali in occasione dell'International Champions Cup. Match positivo per Gigi, protagonista con ...

Bayern Monaco subito in palla - Psg annichilito in amichevole : Bayern Monaco superlativo contro il Psg, sconfitto per 3-1 nell’International Champions Cup in quel di Klagenfurt Il Bayern Monaco ha sconfitto per 3-1 il Paris Saint Germain nel secondo match della International Champions Cup disputato a Klagenfurt. Al vantaggio dei francesi firmato da Tim Weah al 31′ del primo tempo hanno risposto nella ripresa Javi Martinez al 15′, Renato Sanches al 23′ e Joshua Zirkzee al ...

Bayern Monaco : fissato il prezzo per un centrocampista : Arturo Vidal è sempre più lontano dal Bayern Monaco , ne sono certi i colleghi di Sport . Secondo il quotiano spagnolo il cileno è ai titoli di coda con il sodalizio bavarese: il prezzo fissato dalla dirigenza è di 30 milioni di euro. In fila per l'ex- Juventus ci sono il Chelsea , ...

Calciomercato Napoli - può arrivare un altro centrocampista : obiettivo Javi Martinez del Bayern Monaco : Dopo aver acquistato Fabian Ruiz dal Betis Siviglia, il Napoli potrebbe puntare un altro centrocampista. Non è infatti escluso che il club di De Laurentiis possa, sotto espressa richiesta di Carlo ...

Mondiali 2018 Russia - l'incantesimo dice Francia-Croazia : dal 1982 Inter e Bayern Monaco sempre in finale : Il giochino diventa divertente nel momento in cui vanno scovati gli Interisti che si sono giocati la Coppa del Mondo nell'ultimo atto mondiale. Dalla sfida tra Mueller e Palacio di 4 anni fa, ...