Barcellona | chiesti 11 anni per l’ex presidente Rosell

calcioweb.eu

: RT @ansacalciosport: Riciclaggio, chiesti 11 anni per Rosell. Per ex presidente Barcellona anche una multa di 59 milioni | #ANSA https://t.… - Prof_Ramonte_ : RT @ansacalciosport: Riciclaggio, chiesti 11 anni per Rosell. Per ex presidente Barcellona anche una multa di 59 milioni | #ANSA https://t.… - maespo69 : Riciclaggio, chiesti 11 anni per Rosell. #Barcellona. Che bel club! - JantasOO : Cuadrado 25 mln e ingaggio da 4 netti almeno. 30 anni o giù di lì, poco fattibile. De Jong 50 mln chiesti al Barce… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il pubblico ministero spagnolo ha chiesto 11di carcere per l’exdelSandro, accusato di riciclaggio e associazione per delinquere. Per lui anche la richiesta di una maximulta di 59 milioni di euro, sempre per riciclaggio legato ad alcune transazioni con la Federcalcio brasiliana e sponsorizzazioni sempre nel paese latinoamericano., che si trovava già in carcere, è statodel Barça dal 2010 al 2014 e ha negato qualsiasi illecito.L'articolo11per l’exCalcioWeb.