Bandiere a mezz’asta in segno di lutto | la morte di Sergio Marchionne al Lingotto ed allo

sportfair

: Gli stabilimenti #Fca si fermano in segno di lutto per la morte di #Marchionne Bandiere a mezz'asta e 10 minuti di… - Agenzia_Ansa : Gli stabilimenti #Fca si fermano in segno di lutto per la morte di #Marchionne Bandiere a mezz'asta e 10 minuti di… - Agenzia_Ansa : Gli stabilimenti #Fca si fermano in segno di lutto Bandiere a mezz'asta e 10 minuti di silenzio dal #Lingotto a… - repubblica : Addio a Sergio #Marchionne: bandiere a mezz'asta al quartier generale di #Fca del Lingotto -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Al quartier generale di Fca edstabilimento Mirafiori spuntano lea mezz’asta indiper la scomparsa diè morto ed al quartier generale di Fca estabilimento Mirafiori lesono state posizionate a mezz’asta indi. Il manager che ha riportato in alto la Fiat e la Ferrari nel mondo è deceduto all’età di 66 anni ed i luoghi più rappresentativi della sua carriera gli rendono omaggio così. Scorri la gallery per vedere le immagini. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articoloa mezz’asta indi, ladialedstabilimento Mirafiori GALLERY SPORTFAIR.