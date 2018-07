Autostrade | da venerdì attivi  i nuovi Tutor sperimentali Come funzionano e dove sono

corriere

: Nuovo Tutor in autostrada. E promettono: sarà implacabile Da venerdì 27 luglio nuovo Tutor sulle autostrade italian… - OSCARMORONI : Nuovo Tutor in autostrada. E promettono: sarà implacabile Da venerdì 27 luglio nuovo Tutor sulle autostrade italian… - Laura65949817 : RT @haspiranteh: I have a dream: pedaggio triplicato sulle autostrade A6, A7 e A26 in direzione sud il venerdì ed il sabato per farli desis… - PalmaroBlucerch : RT @haspiranteh: I have a dream: pedaggio triplicato sulle autostrade A6, A7 e A26 in direzione sud il venerdì ed il sabato per farli desis… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Più precisi e rapidi nella lettura delle targhe. Saranno in uso in un primo momento in una ventina di tratte tra le più trafficate in vista dell’esodo estivo