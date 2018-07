Auto | tech | agricoltura |  l’industria Usa che si ribella ai dazi di Trump

Formula E : DS Automobiles e Techeetah danno vita ad un nuovo Team : Nato dalle ceneri di DS Virgin Racing, la nuova squadra sarà presentata il 1° ottobre 2018 L’avvincente primo capitolo della storia di DS Automobiles al fianco di Virgin Racing si chiude con cinque vittorie, sedici podi, sei pole position e tre migliori giri in gara. In tre stagioni il DS Virgin Racing ha calcato per due volte i gradini del podio della classifica Team. La nuova squadra sarà presentata il 1° ottobre 2018 e la stagione ...

Tecnologia a Citytech - guida Autonoma e mobilità condivisa : come sarà il futuro : Arriva a Milano la sesta edizione di Citytech, la manifestazione che ha come fulcro l’urbanistica e la mobilita' [VIDEO]. L’evento è di portata nazionale e infatti raccoglie nel suo bacino aziende importanti e, parallelamente, ospita le startup più innovative del settore. Le date fissate per Citytech sono il 13 e il 14 settembre, mentre la location sara' la Fabbrica del Vapore. La Kermesse è promossa dal Comune, patrocinata dal Ministero ...

Tecnologia a Citytech - guida Autonoma e mobilità condivisa : come sarà il futuro : Arriva a Milano la sesta edizione di Citytech, la manifestazione che ha come fulcro l’urbanistica e la mobilità. L’evento è di portata nazionale e infatti raccoglie nel suo bacino aziende importanti e, parallelamente, ospita le startup più innovative del settore. Le date fissate per Citytech sono il 13 e il 14 settembre, mentre la location sarà la Fabbrica del Vapore. La Kermesse è promossa dal Comune, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, ...

Roav Smartcharge F2 : tutte le Auto possono essere tech : Avevo un problema con la mia auto: non c’era alcun modo per poter collegare lo smartphone all’impianto stereo per poter ascoltare la musica (o le chiamate) dalle casse della macchina. Ho provato diverse soluzioni, tra cui l’altoparlante per auto Aukey BP-P2, ma non era la stessa cosa come sentire dalle casse dell’auto. Poi mi sono imbattuto nello Smartcharge F2 di Roav (un’azienda di Anker) che me l’ha mandato ...