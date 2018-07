Attentato Isis in Pakistan | 32 morti | Elezioni nel sangue Ultime notizie | la morsa

L’ISIS ha rivendicato l’Attentato di Toronto : Lo Stato Islamico (o ISIS) ha rivendicato l’attentato compiuto a Toronto il 22 luglio, nel quale sono state uccise due persone e ferite altre 13. La rivendicazione è stata diffusa tramite Amaq, l’agenzia semi-ufficiale delL’ISIS, che ha definito l’attentatore Faisal The post L’ISIS ha rivendicato l’attentato di Toronto appeared first on Il Post.

PAKISTAN - Attentato NEL GIORNO DELLE ELEZIONI : L’ISIS LO RIVENDICA/ Ultime notizie : 32 morti e molti feriti : PAKISTAN, nuovo ATTENTATO il GIORNO DELLE ELEZIONI. Ultime notizie: almeno 28 morti e 30 feriti, dopo un ordigno fatto esplodere presso il seggio di Quetta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Afghanistan - Attentato kamikaze dell'Isis : venti vittime : Un kamikaze ha ucciso venti persone nel nord dell'Afghanistan, durante una riunione di funzionari talebani della zona con gli abitanti di un villaggio. Lo ha detto la polizia locale, precisando che ...

Attentato IN PAKISTAN - 127 MORTI/ Video ultime notizie : nessuna rivendicazione - Isis o Talebani? : ATTENTATO in PAKISTAN: 128 MORTI. ultime notizie e Video, campagna elettorale di sangue nel Paese asiatico: arrestato al rientro nel Paese Nawaz Sharif(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:39:00 GMT)

POTENZA - MACEDONE TERRORISTA ISIS ARRESTATO/ Ultime notizie - il Gip : “Avrebbe potuto compiere un Attentato” : TERRORISTA ISIS ARRESTATO a POTENZA. Ultime notizie, addestrato online con 900 video: stava per colpire. Scoperto a casa sua materiale militare e video di addestramento(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Arrestato migrante dell'Isis Voleva compiere un Attentato Meloni con Salvini : "Blocco navale" : L'Isis sbarca in Italia con i migranti? E' questa la paura che attanaglia gli italiani, un timore che parrebbe confermato dal blitz di polizia e carabinieri a Napoli, durante il quale è stato fermato un cittadino gambiano accusato di avere legami stretti per l'appunto con l'Isis. Segui su affaritaliani.it

Isis - gambiano arrestato per terrorismo a Napoli/ Ultime notizie : addestrato in Libia - progettava Attentato : Isis, gambiano arrestato per terrorismo a Napoli: il 34enne Sillah Osman stava progettando attentato in Spagna o Francia. Giunto in Italia nel 2016, è ritenuto pericoloso.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:55:00 GMT)

FRANCIA - ACCOLTELLA 2 PERSONE URLANDO “ALLAH AKBAR”/ Ultime notizie : Attentato Isis o lite degenerata? : FRANCIA, donna ACCOLTELLA due PERSONE in un supermercato al grido di “ALLAH AKBAR”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Afghanistan - Attentato dell'Isis durante la tregua : 25 morti : Un kamikaze si è fatto esplodere in Afghanistan, causando la morte di almeno 25 persone e il ferimento di altre 54. Lo ha reso noto la tv Tolo di Kabul, precisando che le vittime erano membri delle ...