Attacco Toronto - l’Isis rivendica : “Attentatore è un soldato dello Stato Islamico” : L'Attacco a Toronto di domenica sera nel quale sono morte due persone è Stato rivendicato all'Isis tramite l'agenzia di stampa Amaq. L'autore dell’attentato, il ventinovenne Faisal Hussein, era un “soldato dello Stato islamico che ha condotto l'Attacco in risposta agli appelli di colpire i cittadini dei Paesi della coalizione”.Continua a leggere

