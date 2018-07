Atalanta | Pasalic | “ringrazio Gasperini”

Colpo Atalanta : dal Chelsea ecco Pasalic : L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisizione in prestito con diritto di riscatto di Mario Pasalic dal Chelsea. Il giocatore, atterrato ieri a Linate in tarda serata, stamani ha effettuato le visite mediche a Bergamo per poi recarsi nella sede nerazzurra di Zingonia per le firme. Il centrocampista croato, nato il 9 febbraio 1995 a Magonza (Germania), dopo le giovanili in patria nel Gosk di Kastel Gomilica e nell’Hajduk ...

Atalanta - Gasperini : 'Gomez e Hateboer non vanno via. Pasalic? Spero arrivi presto' : Intervistato da Sky Sport , il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche di mercato: ' Gomez ? Una sola campana sostiene che debba andare alla Lazio, stesso discorso per Hateboer al Valencia. Il Papu non l'...

Atalanta - Gasperini show sul mercato : “Pasalic - Papu - Hateboer… vi dico tutto!” : Atalanta, Gasperini è tornato ad affrontare l’argomento calciomercato, con diversi tra i suoi pupilli che sono finiti nel mirino di grandi club “Che Gomez debba andare alla Lazio lo sostiene una sola campana, stesso discorso per Hateboer al Valencia”. Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato delle tante voci di calciomercato che vedono in queste ore protagonisti i suoi calciatori. “Il Papu non ...

Calciomercato Fiorentina - è corsa a due con l’Atalanta per arrivare a Pasalic : Il club nerazzurro si è inserito nella trattativa per Mario Pasalic, suona l’allarme in casa Fiorentina La Fiorentina non è l’unico club a seguire Mario Pasalic, sul centrocampista classe ’95 del Chelsea è piombata nelle ultime ore anche l’Atalanta, decisa a compiere il sorpasso sul club viola. Il croato piace eccome a Gasperini, che ha bisogno di sostituire a centrocampo Bryan Cristante, trasferitosi nel corso di ...