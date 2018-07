Astronomia | eccezionale scoperta | il radar italiano MARSIS individua la presenza di acqua

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018)su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del(da Mars Advancedfor Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science:evidence of subglacial liquid water on Mars. Nella pubblicazione il team composto da ricercatori appartenenti a centri di ricerca ed università italiane (Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Università degli studi Roma Tre, Università degli studi D’Annunzio, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Sapienza Università di Roma), mostra che oggi abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’allo stato liquido. I dati diindicano che probabilmente l’è salata poiché alla profondità di 1.5 km, dove l’è stata identificata, ...