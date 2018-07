Assisi - Presentata la stagione del Teatro Lyrick 2018 2019

provincia.perugia

: #UniversoAssisi, al via dal 21 luglio, presentata la #card gratuita per chi viene in città - umbriajournal_ : #UniversoAssisi, al via dal 21 luglio, presentata la #card gratuita per chi viene in città - umbriajournal_ : #UniversoAssisi, al via l’evento culturale, presentata l’#AssisiWelcomeCard -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il risultato è straordinario sia per qualità che per numero degli spettacoli in cartellone. Un progetto ambizioso che è riuscito ad attirare eccellenze straordinarie che si inseriscono in quello che '...