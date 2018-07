Assindustria Veneto Centro contro Di Maio | Non ha mai lavorato in vita sua

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (4) : (AdnKronos) - Questo decreto insomma, concludono Finco e Piovesana, "riporta le lancette della normativa ad un tempo e ad un lavoro che non ci sono più. E cancella in un sol colpo un percorso riformista bipartisan, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, Maurizio Sacconi e del Jobs Act, che in quest

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (2) : (AdnKronos) - Oltre 600 imprenditori e manager delle risorse umane hanno affollato il doppio appuntamento. Una partecipazione ampia, che misura l’esigenza di capire come la nuova normativa inciderà nell’organizzazione quotidiana del lavoro in azienda, con la preoccupazione per i costi aggiuntivi, l’

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (2) : (AdnKronos) – Oltre 600 imprenditori e manager delle risorse umane hanno affollato il doppio appuntamento. Una partecipazione ampia, che misura l’esigenza di capire come la nuova normativa inciderà nell’organizzazione quotidiana del lavoro in azienda, con la preoccupazione per i costi aggiuntivi, l’incertezza, le nuove rigidità e il rischio di contenziosi. Ad aprire i lavori sono stati, a Treviso, il Presidente di ...

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Peraltro, ricordano gli imprenditori di Padova e Treviso, gli occupati a tempo determinato sono molti meno rispetto agli altri Paesi europei. In Italia il 14,5%, in Francia e Svezia il 16,9%, nei Paesi Bassi il 21,8%. Tutti Paesi con un tasso di occupazione superiore al nostro.“Quella che emerge dal decreto è una visione ideologica, pregiudiziale e antica, ostile alle imprese e ad una moderna ...

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (4) : (AdnKronos) – Questo decreto insomma, concludono Finco e Piovesana, “riporta le lancette della normativa ad un tempo e ad un lavoro che non ci sono più. E cancella in un sol colpo un percorso riformista bipartisan, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, Maurizio Sacconi e del Jobs Act, che in questi anni ha valorizzato e disciplinato tutte le forme di lavoro, anche temporanee, che prima ricadevano invece nel lavoro nero. ...

Benetton : il cordoglio di Assindustria Venetocentro : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) - "Insieme a tutti gli imprenditori associati ad Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprimiamo le condoglianze più sentite e la vicinanza ai fratelli Benetton e ai loro famigliari per la dolorosa e prematura perdita di Carlo Benetton. Insieme a Giulia

Benetton : il cordoglio di Assindustria Venetocentro : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) – “Insieme a tutti gli imprenditori associati ad Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprimiamo le condoglianze più sentite e la vicinanza ai fratelli Benetton e ai loro famigliari per la dolorosa e prematura perdita di Carlo Benetton. Insieme a Giuliana, Luciano e Gilberto è stato l’artefice di una storia di impresa eccezionale, nata a Treviso e affermatasi nel mondo. Una ...

Lavoro : Assindustria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La ‘dignità’ di cui il decreto si fa impropriamente portavoce - prosegue Maria Cristina Piovesana, Presidente Vicario di Assindustria Venetocentro - punta a cancellare un percorso riformista, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, di Maurizio Sacconi per citare solo alc

Lavoro : Assindustria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang : Padova, 3 lug. (AdnKronos) – Al nuovo Governo abbiamo offerto un’apertura di credito, ma con altrettanta chiarezza diciamo che l’approccio del cosiddetto ‘Decreto dignità”, con la stretta sui contratti a tempo determinato e la reintroduzione delle causali, rischia di essere un boomerang per i lavoratori e per le imprese. Il rischio è quello di azzerare una tendenza virtuosa che solo in Veneto ha visto nel ...

