Assenze alla Camera | Mura | “Su di me fake news Il M5s mi ha abbandonato | ma dissi che

ilfattoquotidiano

: Mura, recordman di assenze alla Camera: 'Su di me falsità, rispetto il Parlamento. Abbandonato dal … - RPezzucchi : Mura, recordman di assenze alla Camera: 'Su di me falsità, rispetto il Parlamento. Abbandonato dal … -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Parla disu di lui, affermazioni che gli sono state attribuite ma che non ha mai pronunciato, accusa il M5s di averloe ribadisce che già in campagna elettorale aveva spiegato che voleva fare “il testimonial per salvare gli oceani dplastica“. E’ iniziata la battaglia di Andrea, skipper cagliaritano di fama internazionale e deputato dei Cinquestelle da giorni al centro delle polemiche sulle suee sulle sue dichiarazioniNuova Sardegna. Dopo che il capo politico del M5s Luigi Di Maio ha chiesto le sue dimissioni, lui ora accusa il Movimento di averlo “ingiustamentein mezzo al mare”. “Sono un navigatore solitario degli oceani, abituato ad affrontare con pazienza le burrasche più dure – dice all’agenzia Ansa – Ho chiesto un confronto con i vertici del Movimento per ...