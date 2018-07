Asse Milan-Juventus | proseguono i contatti per lo scambio Bonucci-Caldara E sulla

Milano : via libera Consiglio a variazione Assestamento bilancio finanziario : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio comunale di Milano, con 28 voti a favore e 7 contrari, ha approvato la delibera di programmazione 2018/2020-variazioni di assestamento di bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio-ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Il do

Milano : via libera Consiglio a variazione Assestamento bilancio finanziario : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio comunale di Milano, con 28 voti a favore e 7 contrari, ha approvato la delibera di programmazione 2018/2020-variazioni di assestamento di bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio-ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Il documento attesta l’equilibrio del bilancio comunale e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.In particolare, la manovra ...

Asse Milan-Juventus - spunta anche Benatia : le ultimissime! : Milan-Juventus, trattativa entrata nel vivo con Leonardo e Marotta che hanno avuto un incontro per valutare tutte le carte in tavola Asse Milan-Juventus caldissimo in queste ore. L’affare che potrebbe riportare Bonucci in bianconero è ben noto, con Leonardo e Marotta che stanno lavorando alle contropartite da inserire nella trattativa. Ebbene, si è parlato del possibile approdo in rossonero di Caldara, ma nelle ultime ore è ...

Tre morti per legionella nel Milanese. L'Assessore regionale : "Situazione critica e complessa" : Continua a salire il bilancio delle vittime dell'emergenza legionella a Bresso, nel Milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'altra donna è deceduta oggi per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio. L'anziana aveva 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi.Già dopo la morte del ...

Juventus-Milan - maxi intreccio : ecco tutti i calciatori che possono cambiare maglia - Asse di mercato incredibile [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - da Bonucci a Higuain : ultime su Asse col Milan : Come si legge su 'La Gazzetta dello Sport', per il ritorno di Bonucci a Torino la Juventus sarebbe pronta a rinunciare a Caldara , ad oggi considerato incedibile, come ribadito ieri all'agente, solo ...

Juventus-Bonucci - non solo Higuain : nuova contropartita chiesta dal Milan - Asse di calciomercato caldissimo : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Juventus - Higuain per Bonucci : c’è il piano sull’Asse Torino-Milano : Higuain PER Bonucci- Leonardo Bonucci potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo solamente un anno. Il difensore bianconero, come riportato ieri sera dai colleghi di “SportItalia“, sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juventus. Una strategia di mercato sull’asse Milano-Torino, con protagonisti Bonucci e Higuain. Ora attenzione ai dettagli! Higuain IN ROSSONERO, STESSO STIPENDIO DI Bonucci Bonucci potrebbe ...

Nadia Toffa a pAsseggio per Milano : ‘Farsi carini per sentirsi meglio’ : Tra maggio e giugno Nadia Toffa aveva diradato i post su Instagram, una assenza interrotta solo il giorno del suo compleanno per celebrarlo con i suoi fan e mandare un messaggio positivi e di speranza. Poi è ricomparsa non solo sui social ma anche a qualche evento mondano o a una mostra. Adesso, mentre continua la sua battaglia contro il cancro, si mostra ai suoi fan sorridente e di bianco vestita in giro per le strade di Milano. Come al solito ...

NADIA TOFFA SORRIDE A MILANO : COME STA?/ Foto - "Carina per una pAsseggiata" : il sostegno dei fan : NADIA TOFFA, la conduttrice bresciana de Le Iene Show a combatte dopo l'ennesimo stop per via della malattia. Il pubblico la adora ed è tutto con lei. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Milan - iniziata l'Assemblea dei soci LIVE. Revocato l'incarico a Marco Fassone : LIVE 09:57 21 lug Paolo Scaroni sarà presidente del CdA rossonero. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Scaroni, è stato anche nominato amministratore delegato ad interim del club. 09:55 21 ...

Assemblea degli azionisti Milan - la rivoluzione è iniziata : Elliott fa fuori Fassone - “via per giusta causa” : Elliott ha deciso di usare le maniere forti, prendendo le redini del Milan e cambiandone l’aspetto partendo dal Cda Elliott fa fuori Fassone. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Milan, una notizia che era nell’aria e presto diventerà ufficiale. L’Assemblea degli azionisti del club rossonero è iniziata da poco e le prime indiscrezioni parlano chiaro, l’ad Marco Fassone è pronto ad essere ...

Milan - Assemblea dei soci per il rinnovo del Cda : ecco chi saranno i nuovi componenti [NOMI e DETTAGLI] : Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D’Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, sono i nuovi membri del Cda del Milan che verrà nominato nella prima assemblea dei soci sotto la nuova gestione di Elliott, da poco iniziata in sede. All’ordine del giorno ci sono la revoca degli amministratori e la nomina dei nuovi. A quanto si apprende, resta invariato il numero ...

Milan - inizia l’era Elliott : prima Assemblea degli azionisti e nuovo Cda : L’era Elliott inizia ufficialmente, il fondo americano adesso dovrà smantellare la precedente amministrazione nominando il nuovo Cda E’ partita pochi istanti fa, a casa Milan, l’assemblea degli azionisti del club rossonero, la prima dell’era Elliott. Ad aprire i lavori il consigliere Roberto Cappelli. All’ordine del giorno, la revoca degli amministratori della gestione cinese e la nomina del nuovo cda. ...