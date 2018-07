Aspettando la Serie A | guida alla Juventus

laragnatelanews

: Avete presente quando nelle serie tv americane un personaggio dice ad un altrO I LOVE YOU MA LA LINGUA INGLESE È RO… - marvelway : Avete presente quando nelle serie tv americane un personaggio dice ad un altrO I LOVE YOU MA LA LINGUA INGLESE È RO… - OhMy_Lern : @JAVREGUISS Io seguo la serie da un anno e non puoi capire quanto abbia sclerato in quel momento ???? e intanto sto a… - vic24g : RT @Gimax35: Pacchetto Sky, pacchetto DAZN, doppi abbonamenti per vedere tutta la Serie A, ma io sto aspettando una cosa in particolare...… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Manca meno di un mese all’inizio della stagione diA 2018-19. In testagriglia di partenza ci sono i campioni d’Italia in carica della, che hanno dominato la scena per tutto il decennio vincendo sette Scudetti di fila e, a giudicare dcampagna acquisti bianconera di quest’estate (un acquisto in particolare su tutti, e sappiamo tutti quale), vogliono puntare all’ottavo. Analizziamo la rosa bianconera, la prima che andremo ad analizzare di una lunga. Dopo 17 stagioni di militanza, Gigi Buffon lascia la porta dellaper difendere quella del Paris Saint-Germain. Il suo sostituto è Mattia Perin, acquistato dal Genoa: la dirigenza bianconera lo considera in ottica futura l’erede di “SuperGigi”. Perin si alternerà il posto da titolare con Wojciech Szczesny, che nella scorsa stagione nel ruolo di vice-Buffon si è comportato egregiamente, confermando quanto ...