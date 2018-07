Arsenal | Emery difende Ozil | “questa sarà casa sua”

Milan - l'Arsenal blinda Gazidis : 'Lavora con Emery per la prossima stagione' : Sappiamo che lui riceve molte offerte da parte di società dentro e fuori dal mondo del calcio e che è una figura enormemente rispettata. Lui non ha mai accettato alcuna di queste opportunità e non ne ...

Arsenal-Wilshere - ufficiale l’addio : “Emery mi ha detto che avrei trovato poco spazio” : Il giocatore inglese ha confermato che lascerà l’Arsenal alla scadenza del suo contratto fissata il prossimo 30 giugno, la decisione dopo un colloquio con Emery Jack Wilshere ha annunciato il suo addio all’Arsenal. La decisione del giocatore 26enne, per lui 197 presenze con la maglia dei ‘gunners’, è maturata dopo l’arrivo del tecnico Unai Emery a Londra, come sottolinea il giocatore in un post pubblicato su ...

Premier League 2018 2019 si parte con Arsenal-Man City - subito Emery contro Guardiola : LONDRA " Sarà Pep Guardiola in persona a dare il benvenuto in Premier League ad Unai Emery. Già, proprio Arsenal-Manchester City sarà il 'piatto forte' della prima giornata della Premier League 2018/...

Adli - Emery vuole portarlo dal Psg all'Arsenal : ROMA - Emery prepara un dispetto al Paris Saint Germain. Dopo il divorzio con lo sceicco Al-Khelaïfi per una Champions che è rimasta solo un'utopia e il contratto firmato con l'Arsenal fino al ...

Arsenal : Emery sarà il nuovo allenatore : E’ l’ex tecnico del Paris Saint Germain Unai Emery il nuovo tecnico e manager dell’Arsenal. La conferma è arrivata questa mattina, dopo la firma sul contratto che lega il tecnico basco ai Gunners fino al 2022. Reduce dalla vittoria della Ligue1, in carriera Emery ha vinto anche tre Europa League sulla panchina del Siviglia. Emery prende il posto di Arsene Wenger, che ha lasciato l’Arsenal al termine della stagione dopo 22 ...

