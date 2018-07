Arriva l’Eclissi lunare totale da record | sarà una notte imperdibile | ecco perché è

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il 27 luglio 2018una grandeper l’astronomia, per 3 motivi: Martein opposizione, cioè in posizione opposta rispetto al Sole e mai così vicino da 15 anni a questa parte; Marte e la Luna Piena saranno in congiunzione, distanti meno di 10 gradi; La Luna passerà attraverso l’ombra della Terra, producendo l’Eclissipiù lunga del secolo. Gran parte del Pianeta potrà ammirare l’ombra rossastra della Terra oscurare il satellite per quasi due ore. Durante la totalità la Luna assumerà un colore simile a quello di Marte, che le brillerà accanto, dando vita a uno spettacolo. La Luna sorgerà alle 20:44 mentreavrà inizio alle 19:14, quando il nostro satellite si troverà ancora a -15° sotto l’orizzonte, con inizio della fase parziale alle 20:24 (Luna a -3°4′). La totalità inizierà alle 21:30 (Luna a +6°) raggiungendo il massimo ...