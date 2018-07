Arrestato in Italia ex senatore Russia : "Krivitskiy si trovava regolarmente in Italia, dove credeva di essere al sicuro dalla persecuzione politica di cui è oggetto da quando, nella qualità di membro del Parlamento, aveva espresso voto ...

Arrestato in Italia l'ex senatore dissidente russo Dmitry Krivitsky : È stato Arrestato dalla polizia a Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitsky. Il provvedimento, del 23 luglio, è stato eseguito su richiesta delle autorità del suo Paese, dove è in corso un procedimento per corruzione. Krivitsky comparirà domani in procura generale a Venezia per una udienza dove ad assisterlo ci sarà l'avvocato Mauro Anetrini.Per il legale torinese, che ...

Trovato in possesso di droga Arrestato dalle Fiamme Gialle cittadino italiano a Vasto : Chieti - Operazione delle Fiamme Gialle vastesi. arrestato un cittadino italiano Trovato in possesso complessivamente di circa 8 grammi di cocaina e marijuana. Nella serata del 22 u.s., i militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, nel corso di un servizio volto alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in località Vasto marina, sottoponevano a controllo un soggetto, di ...

Barista violentata a Piacenza - l'ucraino Arrestato era già stato espulso dall'Italia : Era stato già arrestato in passato e a suo carico risulta più di un provvedimento di espulsione ai quali però non aveva mai ottemperato. Nicolae Istrati , l'ucraino di 34 anni, arrestato ieri per lo ...

Fermato per un controllo tira fuori la patente di un italiano - ma lui è romeno : Arrestato : Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un'autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della ...

Parma - Arrestato un indiano per aver rinchiuso in casa la figlia per la sua relazione con un italiano : Minacciava la figlia 18enne di tagliarle la lingua, le gambe e di ammazzarla. E al fidanzato italiano e ai suoi familiari diceva: "Chiamo 50 indiani e vi uccido tutti". L'uomo, un 48enne di origine indiana, è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e tentata violenza privata dai carabinieri di Parma: è accusato di aver vessato, picchiato, chiuso in casa la ragazza, per impedirle una relazione che non accettava con il figlio del ...

Gaggi - ME - : Arrestato dai carabinieri di Francavilla di Sicilia - un cittadino italiano : I carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei reati contro la persona e contro gli stupefacenti disposti dal Comando Compagnia di Taormina ...

Terrorismo - Arrestato immigrato gambiano ospite di un centro accoglienza. Progettava attentati in Italia e in Europa : Faceva parte di un gruppo approdato in Italia un anno fa, un gruppo legato all?Isis e pronto a colpire in Italia e in Europa. Sillah Osman, ganbiano di 34 anni, è stato arrestato in...

Pavia - Arrestato un italiano punto di riferimento per tre gruppi criminali : Pavia, arrestato un italiano punto di riferimento per tre gruppi criminali Da febbraio 2017 avevano messo a segno 94 colpi, tra la zona della Brianza e la provincia di Reggio Emilia Continua a leggere L'articolo Pavia, arrestato un italiano punto di riferimento per tre gruppi criminali proviene da NewsGo.