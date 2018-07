Arrestate per furto le gemelle che amavano lo shopping compulsivo in Come un gatto in

Arrestate per furto le due gemelle che amavano lo shopping compulsivo nel film Come un gatto in tangenziale : Non solo il proprietario le ha riconosciute subito per averle viste nel film Come un gatto in tangenziale . Ma le telecamere interne del negozio le hanno anche immortalate. Sue ed Ellen , le gemelle ...

Arrestate per furto le due gemelle cleptomani di Un gatto in tangenziale : Non solo il proprietario le ha riconosciute subito per averle viste nel film Come un gatto in tangenziale . Ma le telecamere interne del negozio le hanno anche immortalate. Sue ed Ellen , le gemelle ...

Migranti giunti a Siracusa in barca a vela - Arrestate 3 persone : Migranti giunti a Siracusa in barca a vela, arrestate 3 persone Gli uomini fermati dalla Guardia di finanza sono accusati di aver guidato l'imbarcazione che ha portato 33 persone di nazionalità irachena a Fontane Bianche. per il viaggio hanno pagato 6mila euro a testa Parole chiave: ...

Barcone soccorso a Linosa - Arrestate 11 persone accusate di essere gli scafisti : Sono sei egiziani, due siriani, due tunisini e un algerino. Il capo era giù stato fermato ed espulso per lo stesso motivo nel 2004 e nel 2007

Irpinia - estorsioni : 5 persone Arrestate : 7.43 I Carabinieri di Avellino sono impegnati in Irpinia e nelle province di Foggia e Pescara ad eseguire cinque misure restrittive emesse dal Gip del Tribunale di Avellino per tentata estorsione aggravata in concorso e danneggiamento seguito da incendio di strutture funzionali ai parchi eolici. L'inchiesta ha consentito di accertare che il gruppo criminoso dopo aver provocato gravi danni alle turbine eoliche avenzava richieste estorsive ai ...

31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state Arrestate a Roma - Cosenza e Reggio Calabria : 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate questa mattina dai carabinieri nelle province di Roma, Cosenza e Reggio Calabria. Altre 6 persone sono ancora ricercate dai carabinieri. Gli arresti sono stati ordinati dal gip di Roma su The post 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate a Roma, Cosenza e Reggio Calabria appeared first on Il Post.

Mondiali - in Francia due morti e tre feriti per i festeggiamenti. 292 persone Arrestate - : Domenica, la Francia ha battuto la Croazia per 4-2 allo stadio Luzhniki di Mosca per il trofeo della Coppa del Mondo …

Cavallo di ritorno a Catania - tre persone Arrestate dalla polizia : Francesco Graziano Ferlito di 36 anni e Giacomo e Domenico Cannavo', rispettivamente di 35 e 22 sono stati arrestati da agenti della squadra mobile della questura di Catania per estorsione. Sono ...

Sondrio : turbative in gara d’appalto e altri reati - 9 persone Arrestate : Milano, 10 lug. (AdnKronos) – Nove persone sono finite agli arresti domiciliari al termine di una operazione denominata ‘Green’, condotta dalla questura di Sondrio che ha portato alla luce una serie di turbative di gare di appalto pubbliche. Tra gli arresti, sei sono stati eseguiti in provincia di Sondrio, uno a Lecco, uno a Firenze e un altro a Napoli. L’attività investigativa è stata condotta dalla polizia e ...

‘Ndrangheta - 38 persone Arrestate a Rosarno : appartenevano a due cosche in guerra tra loro : In manette 38 persone dedite all'importazione e allo spaccio di cocaina purissima dal Sud America e hashish da Marocco e Spagna.Continua a leggere

Scoperta rete di pedofili : Arrestate due persone e denunciate altre 12 - materiale scambiato su Facebook : arrestate due persone e denunciate in stato di libertà altre 12 per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico, e in alcuni casi per la produzione e lo sfruttamento dei minori. Tra la rete di pedofili Scoperta dalla polizia postale di Firenze un aspirante diacono, pensionati, disoccupati, uno studente, un dipendente Asl e un detenuto in carcere per reati della stessa natura. L’attività investigativa è stata coordinata dal ...

Paola. Appalto amico : Arrestate tre persone : La Guardia di Finanza di Scalea ha arrestato tre persone nell’ambito di un’inchiesta su gare d’Appalto in alcuni Comuni della costa