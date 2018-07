Armi alla polizia municipale

Valentina Vignali parla del tumore alla tiroide/ “L’ho sconfitto grazie al basket - pensavo solo ad allenArmi…” : Valentina Vignali parla del tumore alla tiroide e della forza ricevuta dallo sport: “L’ho sconfitto grazie al basket, pensavo solo ad allenarmi anche se non riuscivo a fare le scale...".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Come si è arrivati a parlare in Italia di PArmigiano nocivo alla salute. La storia - dall'inizio : La questione del Parmigiano inviso o meno all'Organizzazione mondiale della sanità ha trasceso i termini della questione alimentare ed economica per diventare terreno di confronto sul modo di fare ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ L'allarme sui rispArmi degli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 luglio. Le parole di Sandro Gronchi su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

La politica dilaga nelle Casse di rispArmio tedesche. Ecco perché Berlino le ha protette dalla Vigilanza unica : Oggi, con l'economia tedesca che va a gonfie vele, non ci sono allarmi, ma una crisi potrebbe portare alla superficie situazioni scivolose. Berlino, tuttavia, è stata irremovibile nell'attribuirsi ...

Le quattro Armi in mano alla Cina per mandare al tappeto gli Stati Uniti : Se il governo cinese decidesse di vendere le sue partecipazioni o smettere di acquistare nuovi titoli statunitensi, ciò potrebbe avere un impatto significativo sull'economia degli Stati Uniti. 'È l'...

Boldrini : “Nella scorsa legislatura rispArmi dalla Camera per 435 milioni di euro - quest’anno altri 85 andranno ai terremotati” : "435 milioni di euro risparmiati dalla Camera nella scorsa legislatura. È davvero una buona notizia quella comunicata oggi dai questori di Montecitorio: altri 85 milioni di euro risparmiati dalla Camera dei deputati. È il frutto di una politica di risparmi e di rigore che abbiamo perseguito con determinazione nella scorsa legislatura e che aveva già fatto risparmiare 350 milioni allo Stato e, quindi, ai cittadini italiani. L’altra buona notizia ...

Etichetta anti grassi per il PArmigiano - dalla politica ai produttori : si allarga la protesta : La bolognese Lucia Borgonzoni, senatrice leghista e sottosegretario alla Cultura, attacca l'Onu: «Si occupi più di risolvere i conflitti del mondo e meno di Parmigiano». Strali anche da un'altra ...

Conte e Di Maio contro Confindustria : "toni allArmistici"/ Decreto Dignità - le critiche degli imprenditori : Decreto Dignità, Confindustria: "Effetti peggiori delle stime" Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di Maio

"Nuoce alla salute" : PArmigiano Reggiano nel mirino : "Quale grave malattia può farvi venire" : I campioni del made in Italy a tavola sono sempre di più nel mirino. Dopo il nuovo regolamento Ue che rende impossibile scoprire l' origine dei cibi in vendita, si mobilita perfino l' Onu che sta manovrando per imporre una tassa sui prodotti contenenti sale, zuccheri e grassi. Un balzello destinato

Legittima Difesa - il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Favorevole alla riforma - ma no a diffusione libera delle Armi in Italia” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è favorevole a una riforma della Legittima Difesa, ma dice no alla diffusione libera delle armi in Italia. "In nessun modo la realizzazione dell'obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative rigorose sulle quali il Governo non avverte alcuna ...