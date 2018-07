Arias al Napoli | caratteristiche del difensore colombiano | video

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Sì - arriva Arias. Su Koulibaly dico che…” : DE Laurentiis allo scoperto- Aurelio De Laurentiis svuota il sacco ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”. Il presidente ha praticamente annunciato l’arrivo di Arias e analizzato la situazione rinnovo legata a Koulibaly. “PER ARIAS E’ TUTTO FATTO” De Laurentiis ha annunciato: “Vero, per Arias è tutto fatto. Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando. […] L'articolo Napoli, De Laurentiis allo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis su Arias : “stiamo trattando” : “Per Arias ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento quotidiano su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro. Il Napoli sta quindi concludendo le trattative per l’acquisto del terzino destro colombiano, 26 anni, che dal 2013 gioca in Olanda, nel Pavia Eindhoven. De Laurentiis ha però precisato: ” La cosa strana ...

Arias al Napoli - video e caratteristiche del difensore colombiano : In attesa che il Napoli possa fare il cosiddetto colpo di mercato (tutti i tifosi invocano a gran voce il nome di Edinson Cavani), la dirigenza azzurra si appresta a chiudere l'ennesimo colpo di questo calciomercato con l'arrivo di Santiago Arias. In questo articolo e nel video che vi proponiamo cercheremo di indicarvi le principali caratteristiche fisiche e di gioco di questo difensore esploso nell'ultima stagione calcistica nel PSV ...

De Laurentiis ed il mercato del Napoli : arriva Arias - le richieste di Samp e Cagliari : De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dell’arrivo del terzino di fascia destra colombiano Arias ma non solo… Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto il suo consueto punto sul calciomercato. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il patron ha svelato l’arrivo di Arias per la fascia destra: “Penso che ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando. La cosa strana è che stiamo trattando due ...

PSV - van Bommel : 'Arias autorizzato a trattare con il Napoli. Probabilmente andrà via' : Mark van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven , ha parlato ai microfoni di Fox Sport Olanda del futuro di Santiago Arias , esterno difensivo vicinissimo al Napoli . Queste le sue dichiarazioni: 'Arias è stato autorizzato a trattare col Napoli, Probabilmente andrà via'. L'...

Napoli - la priorità è Arias. Nessuna chance per il ritorno di Cavani : Secondo la redazione di Sky Sport, la priorità del Napoli è il terzino con Arias come priorità: 12 milioni più bonus e c'è già l'ok del calciatore. Scende nelle gerarchie Sabaly del Bordeaux. Cavani ? Non ci sono chance di ...

Calciomercato : il Napoli a un passo dal terzino Arias : Santiago Arias, uno dei protagonisti con la maglia della Nazionale colombiana agli ultimi Mondiali in Russia, è a un passo dal Napoli. Arias, classe 1992, e’ un terzino destro di proprieta’ del Psv Eindhoven: con il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe firmare un contratto quinquennale, percependo 2 milioni a stagione piu’ bonus. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni, il suo contratto con il club ...

Napoli - Arias è sempre più vicino ma a destra spunta anche Montoya : Inviato a Dimaro-Folgarida Calcio da ombrellone, certamente, intossicato da carichi di lavoro e magari pure da qualche esperimento. Ed è per questo che De Laurentiis, che di questi primi momenti del ...

Arias a un passo dal Napoli : le cifre - blindati Hysaj e Zielinski : Intanto il club del presidente De Laurentiis è al lavoro per blindare un altro terzino destro, l'albanese Hysaj e il centrocampista polacco Zielinski : sempre secondo la Gazzetta dello Sport , per ...

Napoli - fatta per Arias : manca solo l'annuncio : Come si apprende dal Corriere dello Sport, il prossimo colpo del Napoli sarà Santiago Arias . Il colombiano andrà a completare la fascia destra alle spalle di Elseid Hysaj . L'accordo dovrebbe essere formalizzato a breve. Il PSV ...

Arias AL NAPOLI/ Ultime notizie - affare fatto : Ghoulam destinato a partire? : ARIAS al NAPOLI, Ultime notizie. affare fatto: gli azzurri beffano la Juventus per il terzino colombiano del Psv Eindhoven. Firma per 11.5 milioni di euro, scartati Sabaly e Lainer.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:22:00 GMT)

CDS. Napoli-Arias è fatta. Al Psv Eindhoven 11 milioni. Santi ha già incrociato gli azzurri : ...e il PSV Arias ha giocato 34 gare con il PSV nel 2017-18 segnando 3 reti Il terzino Santiago Arias è soprannominato Santi Napoli-Arias DIMARO Secondo l'edizione odierna del corriere dello sport si è ...

Defrel-Samp - affare in chiusura. Napoli : scatto per Arias - ma il Psv prende tempo : Il Napoli si avvicina a Santiago Arias , terzino colombiano del Psv Eindhoven . I contatti proseguono e si intensificano per trovare l'intesa ma, considerando anche l'interesse di altri club, serve ...

Il Napoli ha scelto : si va su Arias : Napoli - Partito 'a fari spenti' nella volata dei terzini destri corteggiati dal Napoli , alla fine Santiago Arias sembra aver superato i vari Meunier , Lainer , Sabaly e Vrsaljko e ora vede la linea ...