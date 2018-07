Archeologia | paesaggio agricolo | paesaggio naturale tutti con pari dignità nel Parco

meteoweb.eu

: RT @SNPAmbiente: Lo scorso 13 luglio, per la prima volta, anche #Arpaliguria ha partecipato alle operazioni di manutenzione del #Cristodegl… - karda70 : RT @SNPAmbiente: Lo scorso 13 luglio, per la prima volta, anche #Arpaliguria ha partecipato alle operazioni di manutenzione del #Cristodegl… - massimobalestr1 : RT @SNPAmbiente: Lo scorso 13 luglio, per la prima volta, anche #Arpaliguria ha partecipato alle operazioni di manutenzione del #Cristodegl… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “Con la mietitura verranno realizzati prodotti come cous cous, farina, pasta ed i ricavi saranno reinvestiti nella valorizzazione del. E’ la seconda volta che la Sicilia è precursore per questa collaborazione tra Beni Culturali ed Agricoltura. E’ accaduto già in occasione del Vinitaly”. Lo ha dichiarato oggi Alessia Davi , Commissario del Consorzio Ballatore, intervenendo oggi al briefing stampa per la prima volta tenutosi proprio sui campi agricoli all’interno delArcheologico di Selinunte. “Recuperare ciò che hanno mangiato i nostri antenati non sarebbe male. La logica è quella di fare del vasto e grande territorio selinuntino un’azienda che produca. In questo modo avremo due cose: la pulizia dell’area – ha dichiarato Enrico Caruso, Direttore delArcheologico di Selinunte – che viene fatta attraverso la preparazione della coltura e quindi significa che ...