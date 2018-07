Anomalo rilascio per Honor 8 | notizie preliminari sull’aggiornamento B528

optimaitalia

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Stiamo entrando in una fase caldissima per quanto riguarda lo sviluppo software di uno smartphone come il cosiddetto8, soprattutto considerando quanto abbiamo condiviso con voi di recente sulle nostre pagine. Come ormai tutti sanno, infatti, a partire dal 31 luglio sarà avviata la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche qui in Italia, come è stato anticipato dalla divisione del nostro Paese per coloro che da tempo vogliono toccare con mano il pacchetto software.Come riportato dal sito The Android Soul, si tratta della patch, anche se la fonte non parla in modo esplicito dell'inclusione di Android Oreo all'interno di questo pacchetto software. Secondo le informazionitrapelate per8, l'aggiornamento in questione non si limita ad assicurare al pubblico la patch per la sicurezza più recente, ma garantisce anche la risoluzione di alcuni problemi ...