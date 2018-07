Animali : Veneto sperimenta monitoraggio lupi con radiocollare (3) : (AdnKronos) - Quanti sono i lupi in Veneto. I dati più aggiornati del monitoraggio con campioni genetici effettuato nella stagione invernale 2017/2018 nell’ambito del progetto WOLFALPS documentano la presenza in Veneto di 6 branchi, per un totale di almeno 43 lupi, di cui 42 associati ai branchi e 1

Animali : Veneto sperimenta monitoraggio lupi con radiocollare (2) : (AdnKronos) - "L’utilizzo congiunto di videotrappole, sistemi di rilevazione telemetrica e di analisi genetiche – sottolinea Pan – saranno determinanti per consentire di intervenire prontamente e adeguare gli interventi di prevenzione anche in base agli spostamenti degli Animali". “L’obiettivo – spe

Animali : domani in Regione Veneto tavolo per la gestione dei lupi : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – L’assessore regionale all’Agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan ha convocato per domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 15, il tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori. L’organismo regionale, istituito dalla Giunta regionale lo scorso anno per informare e favorire la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che si ritrovano a fronteggiare la presenza ...

Animali : domani in Regione Veneto tavolo per la gestione dei lupi : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - L’assessore regionale all’Agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan ha convocato per domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 15, il tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori. L’organismo regionale, istituito dalla Giunta regionale lo scorso anno per inf

Animali : m5s veneto - sui lupi la regione non ha una strategia : ... soprattutto per quel che concerne il rapporto con le vere vittime, ovvero gli allevatori: la politica dovrebbe occuparsi di trovare una soluzione soprattutto nei loro confronti, non promettere ...

Animali : M5s Veneto - sui lupi la Regione non ha una strategia : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – “La Regione Veneto sta facendo una gran confusione sul lupo, e questa situazione si aggiunge ai disagi che stanno già subendo gli allevatori a causa della politica regionale fallimentare su un tema così complesso. Da una parte, infatti, Zaia si schiera contro gli abbattimenti e dall’altra l’assessore all’agricoltura Pan e il consigliere regionale Finco tengono una linea che si spinge ...

Animali : M5s Veneto - sui lupi la Regione non ha una strategia : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – “La Regione Veneto sta facendo una gran confusione sul lupo, e questa situazione si aggiunge ai disagi che stanno già subendo gli allevatori a causa della politica regionale fallimentare su un tema così complesso. Da una parte, infatti, Zaia si schiera contro gli abbattimenti e dall’altra l’assessore all’agricoltura Pan e il consigliere regionale Finco tengono una linea che si ...

Animali : M5s Veneto - sui lupi la Regione non ha una strategia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In Lessinia ci sono degli esempi virtuosi che, tramite l'installazione di reti e l'introduzione di cani da difesa, hanno permesso ad alcuni allevatori di mettere in sicurezza i propri capi e non avere più predazioni da parte del lupo: allora perché non ci hanno è creduto

Animali : M5s Veneto - sui lupi la Regione non ha una strategia : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - "La Regione Veneto sta facendo una gran confusione sul lupo, e questa situazione si aggiunge ai disagi che stanno già subendo gli allevatori a causa della politica regionale fallimentare su un tema così complesso. Da una parte, infatti, Zaia si schiera contro gli abbat

Animali - Veneto : “La presenza dei lupi sta diventando un problema rilevante” : Nel corso del 2017 nel Veneto si sono registrati 163 eventi predatori da parte dei lupi, di cui sono stati vittime 357 capi (115 bovini, 219 ovi-caprini, 21 asini e 2 di altre specie). Per quanto riguarda l’anno 2018, alla data del 30 giugno sono già 43 gli eventi predatori denunciati dagli allevatori veneti: 17 in provincia di Belluno, 4 in quella di Treviso, 9 in quella di Vicenza e 13 in provincia di Verona. Lo ha reso noto ...

Animali : assessore veneto - presenza lupi sta diventando problema rilevante (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono state sviluppate delle azioni di sensibilizzazione nei confronti delle comunità locali, supportando le aziende danneggiate e riconoscendo alle stesse un indennizzo pari al 100% del danno subito ed attuando una linea veloce di erogazione dei rispettivi contributi. Nel

Animali : assessore veneto - presenza lupi sta diventando problema rilevante (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Pan ha fatto presente che il veneto si è mosso anche nei confronti della Commissione Europea perché il lupo non sia più considerato animale protetto, vista la sua grande espansione in Europa. Inoltre, il protocollo dà mandato alla Regione a proseguire l’azione intrapresa

Animali : assessore veneto - presenza lupi sta diventando problema rilevante : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - Nel corso del 2017 nel veneto si sono registrati 163 eventi predatori da parte dei lupi, di cui sono stati vittime 357 capi (115 bovini, 219 ovi-caprini, 21 asini e 2 di altre specie). Per quanto riguarda l’anno 2018, alla data del 30 giugno sono già 43 gli eventi pred

Animali : assessore veneto - presenza lupi sta diventando problema rilevante (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Pan ha fatto presente che il veneto si è mosso anche nei confronti della Commissione Europea perché il lupo non sia più considerato animale protetto, vista la sua grande espansione in Europa. Inoltre, il protocollo dà mandato alla Regione a proseguire l’azione intrapresa a livello nazionale per poter intervenire con forme di controllo numerico della specie, in presenza di aree fortemente antropizzate ...