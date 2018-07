Andrea Pirlo e la sua nuova vita tra panchina e tv Ma c' è un problema

Calcio - Andrea Pirlo vice di Roberto Mancini? Il Maestro pronto al ritorno in Nazionale : Andrea Pirlo sarebbe pronto a vestire i panni del vice di Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale Italiana. Il Maestro, che si è ritirato dal Calcio giocato, potrebbe tornare in azzurro e supportare l’allenatore nel tentativo di far rinascere il nostro movimento dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, come riporta l’Ansa, dovrebbe completare l’organico dei ...

Andrea Pirlo debutta su Sky Sport : «In campo? Aspetto il mio erede» : «Sarà emozionante ma anche difficile, perché le partite le dovrò commentare e non giocare». Poche parole, com’è nel suo stile, per raccontare la sua nuova avventura, che lo vedrà traghettare dal campo di calcio al calcio in tv. Dopo l’addio al pallone (con l’emozionante partita di vecchie glorie dello scorso 21 maggio), Andrea Pirlo sarà infatti un nuovo volto di Sky Sport, dove, da fine agosto, commenterà i match della coppa europea più ...

La Champions League torna su Sky Sport : in studio anche Andrea Pirlo : La più grande competizione europea per club torna su Sky. Alla conduzione ci sarà Ilaria D'Amico, mentre Andrea Pirlo sarà la new entry d'eccezione. L'articolo La Champions League torna su Sky Sport: in studio anche Andrea Pirlo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Notte del Maestro - il successo benefico dell’evento dedicato ad Andrea Pirlo : I proventi derivati dall’incasso del botteghino e dalle attività presenti su CharityStars sono stati equamente donati a Il Volo di Pietro Onlus e a Fondazione Vialli e Mauro È trascorso un mese esatto da La Notte del Maestro, la serata straordinaria che ha visto oltre 48 mila spettatori allo stadio San Siro e più di 1 milione e 100 mila telespettatori incollati alla TV, celebrare uno dei calciatori più forti di sempre: Andrea Pirlo. La partita ...

ANCELOTTI AL NAPOLI/ Accordo fino al 2020 - ecco le cifre : ipotesi Andrea Pirlo come vice!

Andrea Pirlo - il geometra dai piedi fatati che avrebbe meritato il Pallone d'oro : Ventitré anni di calcio, ventotto trofei totali in bacheca, tra i quali spiccano due Champions, un Mondiale con l'Italia e sei scudetti tra Milan e Juventus. Il palmares di Andrea Pirlo da Flero non ha bisogno di ulteriori commenti. Lui è stato un autentico geometra del calcio, o meglio architetto, con quel suo stile sempre pacato, capace però ieri sera di riempire San Siro, facendo emozionare per l'ultima volta i 43000 spettatori di generazioni ...

L'addio al calcio di Andrea Pirlo. 50mila a San Siro per la "notte del maestro" : Milano, stadio San Siro, minuto 81. Andrea Pirlo lascia il campo per l'ultima volta, sostituito dal figlio Niccolò, 15 anni e movenze molto simili a quelle del padre. Il gioco si ferma e gli oltre 50mila spettatori accorsi da tutta Italia riservano all'ex Inter, Milan e Juventus la meritata standing ovation.Attimi e istantanee dalla "Notte del maestro", la partita di beneficenza con la quale Pirlo ha dato L'addio al calcio. Un match ...

La notte del maestro : l’omaggio di Francesco Totti ad Andrea Pirlo : “Un giocatore con una classe immensa e una persona eccezionale”. Francesco Totti rende omaggio ad Andrea Pirlo i giorno dopo la partita d’addio del centrocampista al Meazza. Totti ha pubblicato questa mattina su twitter una foto che lo ritrae con Pirlo: “Grazie maestro per la splendida serata tra amici e per tutto quello che hai dato al calcio!”, scrive l’ex capitano della Roma sui social. L'articolo La notte ...

Chi è Deborah Roversi - l’ex moglie di Andrea Pirlo : Bionda e bellissima, Deborah Roversi non è una donna qualunque, ma l’ex di Andre Pirlo, calciatore da milioni di euro. Il loro amore, nato quando erano appena adolescenti, è durato più di 13 anni e Deborah è rimasta accanto a Pirlo nel periodo della sua ascesa nel mondo del calcio, supportandolo e aiutandolo nei momenti più difficili. La coppia ha avuto due figli: Niccolò e Angela, e si è separata in modo piuttosto burrascoso ...

NICCOLÒ PIRLO/ Chi è? Il figlio di Andrea Pirlo : il Maestro - "è tecnico e poco grintoso come me" : NICCOLÒ Pirlo, chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella ''Notte del Maestro". Emozioni indescrivibili per uno dei più grandi calciatori della storia italiana all'addio.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:51:00 GMT)

La Notte del Maestro - l’addio al calcio di Andrea Pirlo : San Siro in visibilio - “una vera e propria educazione sentimentale del tifoso” : “Da quando Baggio non gioca più… non è più domenica“, canta Cremonini in Marmellata #25. Avessimo voglia di canticchiarla oggi, dopo aver visto lo spettacolo in scena ieri sera a San Siro, si potrebbero aggiungere al ritornello di questa canzone alcuni nomi, “da quando Baggio e Del Piero e Totti e Ronaldo e Shevchenko e Maldini e Vieri e Inzaghi e Nesta e Zanetti e Buffon e altri ancora non giocano ...