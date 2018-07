Anche uno spazio per madri e padri studenti al Campus universitario del Pionta Al via le

In Cina c'è uno scandalo sui vaccini che è Anche una lezione anti complotti : Nota: i cittadini cinesi, sentiti dai reporter locali, hanno detto che hanno perso fiducia nel sistema, ma non nella scienza: semplicemente, daranno ai loro bimbi vaccini prodotti altrove. Ditelo ai ...

In Cina c’è uno scandalo sui vaccini che è Anche una lezione anti complotti : Roma. Come funziona, più o meno, una cospirazione intorno ai vaccini? Ci sono molte varianti, ma alcuni elementi fissi sono: una multinazionale del settore farmaceutico (“Big Pharma!”) avida e disposta a mettere il profitto prima della salute dei cittadini; un governo omertoso e sottomesso alla gran

Anche Satya Nadella - CEO di Microsoft - utilizza uno smartphone Android : Forse è proprio il caso di dirlo: Microsoft si è trasformata in un’azienda Androidiana. Dopo aver visto Bill Gates e Joe Belfiore, l’attuale responsabile di Windows ed ex volto noto di Windows Phone, utilizzare degli smartphone Android, ecco che ora si unisce Anche il CEO. Durante la conferenza Microsoft Inspire dedicata ai partner della società, Satya Nadella ha mostrato pubblicamente il suo smartphone Android che, vedendo i tasti ...

M5s e Lega - la rivoluzione in Rai : perché oltre a Fabio Fazio vogliono far fuori Anche Bruno Vespa : Non c'è solo Fabio Fazio nel mirino di Lega e M5s . La nuova Rai gialloverde prevede 'meno produzioni esterne e informazione divisa dall'intrattenimento', scrive La Stampa . Di fatto, una condanna per ...

Migranti - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l’Irlanda ne accoglie 20 : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

Migranti a Pozzallo - in condizioni critiche uno degli sbarcati. Anche l'Irlanda collabora : ne prenderà 20 : Ma la questione, per Ammatuna, esponente del Pd autosospeso dal partito, è soprattutto politica. «Salvini è venuto qui a Pozzallo. Nel privato è una persona amabile. Politicamente credo che Giorgio ...

“Un bambino tra le braccia”. Paola Perego - la notizia che entusiasma tutti. Anche perché nessuno si aspettava una cosa del genere (a 52 anni) : Paola Perego e sua figlia Giulia, per un periodo, hanno vissuto un momento molto difficile. La ragazza non aveva preso bene la decisione dei genitori di separarsi e, per un po’, non ha parlato a sua madre. Giulia è la figlia che Paola Perego ha avuto dal calciatore Andrea Carnevale dal quale ha avuto Anche un altro figlio, Riccardo. Ora, però, i rapporti tra Giulia e sua madre sono sereni e affettuosi e qualche tempo fa abbiamo sentito ...

Migranti - Conte annuncia sì Anche da Spagna e Portogallo : 50 migranti ciascuno : anche la Spagna e il Portogallo si sono accodati a Francia, Malta e Germania che hanno dato la disponibilità ad accogliere ciascuno 50 dei 450 migranti recuperati venerdì al largo di Linosa. Secco rifiuto però da parte di altri come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.Continua a leggere

Dopo la Germania - Anche la Spagna e il Portogallo prenderanno 50 migranti ciascuno : Articolo aggiornato alle ore 20.00 del 15 luglio 2018* Dopo Francia e Malta, e la Germania, anche Spagna e Portogallo hanno dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 migranti recuperati al largo di Lampedusa (8, i più gravi, sono già stati sbarcati) e ancora a bordo da sabato mattina delle due navi ferme davanti a Pozzallo (una della Guardia di Finanza, l’altra del dispositivo Frontex). ...

Perché Roma tra 10 anni sarà più povera (aziende e bAnche in ritirata). Uno scenario : Il tessuto economico di Roma nel 2030 si reggerà sul turismo "povero" con alcuni "segmenti di lusso". Ed un settore tradizionalmente forte in città come l'edilizia "sopravviverà solo se si concentrerà sulle ristrutturazioni". Mentre il comparto bancario e la pubblica amministrazione saranno in "ritirata". Sono alcune delle conclusioni della ricerca ...

Perché Roma tra 10 anni sarà più povera - aziende e bAnche in ritirata - . Uno scenario : ...flussi di giovani Romani che emigreranno 'riguarderanno la parte elitaria e più istruita' in cerca di territori 'che offrono un lavoro più dignitoso e meglio retribuito' e di 'mega city dell'economia ...

Perché Roma tra 10 anni sarà più povera (aziende e bAnche in ritirata). Uno scenario : Il tessuto economico di Roma nel 2030 si reggerà sul turismo "povero" con alcuni "segmenti di lusso". Ed un settore tradizionalmente forte in città come l'edilizia "sopravviverà solo se si concentrerà sulle ristrutturazioni". Mentre il comparto bancario e la pubblica amministrazione saranno in "ritirata". Sono alcune delle conclusioni della ricerca ...

Lavoro : due morti biAnche. Uno aveva un contratto di 6 giorni : Ancora morti bianche. Due operai hanno perso la vita oggi, uno a Massa Carrara e uno nel padovano. A Massa Carrara un lavoratore di 37 anni è stato colpito da un blocco di marmo che - secondo le prime ...

Napoli - la prima volta di Ancelotti : «Ronaldo è uno stimolo per tutti - la Juve è fortissima - ma Anche noi...» : «Cristiano Ronaldo in Italia? Sarà uno stimolo per tutti noi». Sono queste le prime parole da allenatore del Napoli di Carlo Ancelotti, che si presenta al mondo azzurro...