“Anche questo addio” Antonella Clerici | altre parole che colpiscono al cuore i fan

Riki - web in rivolta per la frase razzista/ “Anche questo è il Sud Italia” - poi tira in mezzo pure la Polizia : Riki, web in rivolta per la frase razzista; Riccardo Marcuzzo a Taormina contro i venditori abusivi: "Anche questo è il Sud Italia”, poi tira in mezzo pure la Polizia.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:54:00 GMT)