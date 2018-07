Anche Italia a rischio incendi | 6 Regioni sono senza aerei

Italia sì/ Elena Santarelli al fianco di Marco Liorni : in studio Anche Rita Dalla Chiesa e John Peter Sloan : Italia sì, nel programma di Rai1 con Marco Liorni anche Elena Santarelli: in studio ritroveremo pure Rita Dalla Chiesa e John Peter Sloan, tutte le ultime novità.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:45:00 GMT)

Le 21 spiagge "wow" da vedere almeno una volta nella vita (e ce n'è Anche una italiana) : Hanno trascorso tre anni a studiare 1500 spiagge del mondo. E per studiare si intende testare sul campo, direttamente con i piedi nella sabbia. I "beach inspectors" o "ispettori della spiaggia" dell'organizzazione Beach-Inspector.com, con base a Berlino, hanno passato in rassegna i lidi di quasi tutto il pianeta. Per poi stilare una lista dei migliori in assoluto, suddivisi per categoria: ci sono quelli validi per una vacanza classica, ad ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA IN FINALE PER L’ORO nella sciabola! Bene Anche spada e fioretto femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’ITALIA sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di FINALE contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In ...

Incendi - un disastro così può accadere Anche in Italia : Prevenzione e collaborazione interforze: così in Italia si cerca di contrastare gli Incendi. anche se un caso simile a quello greco non si può escludere' spiega Luigi D'Angelo, direttore Ufficio ...

Scherma - Mondiali 2018 : che Italia! Sciabolatori in semifinale! Avanzano Anche le fiorettiste e gli spadisti! : Prima giornata di finali a squadre ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina: ottime notizie per l’Italia, che vede approdare in semifinale la formazione della sciabola maschile, mentre Avanzano fino ai quarti le selezioni azzurre del fioretto femminile e della spada maschile, con questi ultimi due tabelloni che verranno completati domani. Nella sciabola maschile Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè (non è sceso in pedana Aldo ...

Scherma - Mondiali 2018 : che Italia! Sciabolatori in semifinale! Avanzano Anche le fiorettiste e gli spadisti! : Seconda giornata di finali a squadre ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina: ottime notizie per l’Italia, che vede approdare in semifinale la formazione della sciabola maschile, mentre Avanzano fino ai quarti le selezioni azzurre del fioretto femminile e della spada maschile, con questi ultimi due tabelloni che verranno completati domani. Nella sciabola maschile Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè (non è sceso in pedana ...

«Non si affitta agli stranieri» : niente casa per Aboubakar Soumahoro. Anche se è italiano : Il sindacalista dei braccianti denuncia su Facebook un caso di discriminazione razziale nei suoi confronti. Dopo aver comunicato il suo nome di origine estera, l'agenzia gli ha negato l'immobile Noi partigiani schierati contro l'inciviltà " Uomini e no, una narrazione diversa è possibile"

Beach Volley – World Tour : cinque le coppie italiane nella tappa di Agadir - c’è Anche Viktoria Orsi Toth : L’azzurra Marta Menegatti farà coppia con Viktoria Orsi Toth che ha scontato il periodo di squalifica Sta per prendere il via la tappa del World Tour (2 stelle) di Agadir, in Marocco (25 – 29 luglio), alla quale prenderanno parte cinque coppie italiane. A partire da questo torneo l’azzurra Marta Menegatti farà coppia con Viktoria Orsi Toth che ha scontato il periodo di squalifica. La coppia italiana partirà da tabellone ...

Domani sera a Sestri Levante Anche cinque ragazze savonesi si giocano la 'Pre Finale' di Miss Italia : La carovana di Miss Italia, con a bordo le concorrenti del concorso di bellezza più longevo del Mondo, riprende il suo cammino verso la Finale Nazionale. Domani sera prima finale regionale 'Sponsor', ...

BAnche : Bankitalia - in 2° trim. si allentano prestiti a imprese : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre del 2018 i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno registrato un lieve allentamento; quelli sui finanziamenti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono rimasti invariati. E’ quanto emerge dall’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro diffusa da Bankitalia. è proseguita, sia per le imprese sia per le famiglie, la riduzione dei ...

BAnche : Bankitalia - in 2° trim. si allentano prestiti a imprese : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre del 2018 i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno registrato un lieve allentamento; quelli sui finanziamenti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono rimasti invariati. E’ quanto emerge dall’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro diffusa da Bankitalia. è proseguita, sia per le imprese sia per le famiglie, la riduzione dei ...

Il futuro dell'auto/ Piano industriale le tante incognite Anche sull'Italia : Quando si verifica un passaggio delicato al vertice di una grande impresa, è chiaro che ci si deve appellare alle ragioni della continuità. Allo scopo di salvaguardare la stabilità aziendale. Proprio ...

X Factor 12 : c’è Anche il figlio di un noto attore italiano - ecco chi è! : In queste settimane X Factor sta registrando la sua dodicesima edizione fra Casting, Bootcamp e Home Visit e secondo quanto riportato da Altro Spettacolo, alle fasi finali delle selezioni sarebbe arrivato anche Leo Gassman In queste settimane X Factor sta registrando la sua dodicesima edizione fra Casting, Bootcamp e Home Visit e secondo quanto riportato da Altro Spettacolo, alle fasi finali delle selezioni sarebbe arrivato anche Leo Gassman, ...

Pallanuoto Master 50 - la Telimar-Città di Palermo si laurea campione d’Italia : arrivano Anche i complimenti di Orlando : Grazie alla vittoria ottenuta contro i liguri della ‘Golfo Paradiso’, la Telimar ha conquistato il titolo italiano di Pallanuoto Master 50 maschile La squadra “Telimar-Città di Palermo” di Pallanuoto Master 50 maschile si è laureata campione d’Italia, battendo in finale i liguri della “Golfo Paradiso” alla Piscina olimpica di Palermo. Vittoria di misura, 10 a 9, per la squadra guidata da Ivano ...