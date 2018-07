Amore a distanza | i consigli per sopravvivere

ilgiornale

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Gli amori ahanno come protagonisti milioni di italiani che per ragioni lavorative o per scelta vivono lontani. Un tempo questo tipo di relazioni era destinato ad infrangersi e durare poco a causa delle complicazioni che le caratterizzano.Oggi durano di più grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia odierna come video chat e piattaforme digitali che permettono di condividere momenti ed emozioni anche se fisicamente non si è vicini. Secondo la sessuologa Marinella Cozzolino questo tipo di legami si basa sulla scelta, non è casuale. E" vero, l"incontro avviene casualmente in vacanza, al lavoro, al pub, ad un concerto, quando meno te l"aspettavi ma poi sono le persone coinvolte a decidere se continuare a vivere una storia che non risparmia alti e bassi, sofferenze, dubbi e precarietà emotiva.Chi vive una storia acombatte ogni giorno con il vuoto, il mistero, la ...