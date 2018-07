Amichevole | Lazio-Triestina 3-0 | in goal Immobile

Lazio-Triestina : le formazioni ufficiali e il live dell'Amichevole : ROMA - Terza amichevole stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi , che per la sfida contro la Triestina , inizio ore 17, conferma il 3-5-2 ma mischia le carte lasciando inizialmete in panchina Acerbi ...

Lazio - piace un attaccante dell'Arsenal. E quell'Amichevole... : La Lazio segue Lucas Pere z, attaccante dell' Arsena l. Come scrive il Corriere dello Sport , l'amichevole contro i Gunners può essere l'occasione per parlare dello spagnolo, visto come perfetta spalla di Immobile.

Lazio - Amichevole con l’Arsenal il 4 agosto : amichevole di lusso per la Lazio che il prossimo 4 agosto a Stoccolma affronterà l’Arsenal. La squadra di Simone Inzaghi prima di affrontare il ritiro in Germania, incontrerà dunque i gunners del neo tecnico spagnolo Unai Emery per un test di lusso. La partita è in programma alle ore 20. (AdnKronos)L'articolo Lazio, amichevole con l’Arsenal il 4 agosto sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lazio - Amichevole di lusso con l'Arsenal il 4 agosto : ROMA - Dopo la sgambata di ieri con l' Auronzo , la Lazio alza decisamente l'asticella, al fine di farsi trovare pronta per la nuova stagione che la vedrà impegnata ancora una volta su tre fronti. Il ...

Lazio in ritiro ad Auronzo : mercoledì la prima Amichevole : Si ricomincia. La rincorsa alla Champions League, sfumata l'anno scorso solo all'ultima giornata riparte da Auronzo di Cadore, dove la Lazio, per l'undicesimo anno di fila, è volata in ritiro. Nelle ...

Lazio - dal ritiro alla prima Amichevole internazionale estiva : le date : AMICHEVOLI Lazio Tra poco più di un mese parte il ritiro di Auronzo. Dal 10 luglio, come riporta il Corriere dello Sport, partiranno i test fisico-attitudinali a Formello, preceduti dalle visite in Paideia. Il ritiro parte dal 15 al 28, con la prima amichevole fissata per il 25 contro la Triestina. A fine ritiro,...